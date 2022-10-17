https://sputnik-georgia.ru/20221017/meriya-tbilisi-otsenka-ekspertov-proekta-fontana-v-parke-vake-byla-polozhitelnoy-271405305.html

Мэрия Тбилиси: оценка экспертов проекта фонтана в парке Ваке была положительной

Мэрия Тбилиси: оценка экспертов проекта фонтана в парке Ваке была положительной

Мэрия закупила проект реконструкции полноценного каскада, который включал все нужные компоненты, заявил замградоначальника 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T17:46+0400

2022-10-17T17:46+0400

2022-10-17T17:46+0400

грузия

новости

андриа басилая

общество

происшествия

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая рассказал журналистам о процессе осуществления реконструкции каскада в парке Ваке и отметил, что экспертное заключение данного проекта на всех этапах было положительным.Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв - 13-летняя девочка - скончалась в клинике Хечинашвили. Состояние остальных пострадавших детей удовлетворительное, и они уже выписаны домой.Как отметил Басилая, служба мэрии Тбилиси проверяет, аккредитован ли эксперт, имеет ли он право проверки соответствующей деятельности или нет. Службой также проверяется содержание заключения, является оно положительным или нет.Тбилисский муниципалитет в данном случае не мог иметь экспертов всех отраслей, чтобы прошла соответствующая экспертиза экспертизы, отметил чиновник."У нашего сотрудника не было соответствующей легитимации сомневаться в заключении эксперта, аккредитованного государством", - подчеркнул Басилая.По факту, случившемуся в парке Ваке, идет следствие, и в интересы мэрии входит установить причину того, почему механизм безопасности, который был предусмотрен данным проектом, не сработал.Как отметил Басилая, мэрия Тбилиси тесно сотрудничает со следствием и каждый из сотрудников муниципалитета готов понести ответственность в случае выявления их вины.Экспертное заключение части фонтана включает больше 500 страниц. Оно доступно на сайте госзакупок и любой заинтересованный человек может с ним ознакомиться, отметил Басилая.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, андриа басилая, общество, происшествия, парк ваке