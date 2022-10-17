https://sputnik-georgia.ru/20221017/mikelandzhelo-sovremennogo-futbola---evropeyskie-smi-o-khviche-kvaratskheliya--271396454.html

"Микеланджело современного футбола" – европейские СМИ о Хвиче Кварацхелия

"Микеланджело современного футбола" – европейские СМИ о Хвиче Кварацхелия

Кварацхелия – гений, и он пишет фрески, похожие на Микеланджело, отметил автор статьи 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T12:31+0400

2022-10-17T12:31+0400

2022-10-17T12:58+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

диего марадона

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270445175_0:147:1427:950_1920x0_80_0_0_976e88f157be52cc15cd82b15cea82f8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия хотя и не забил во вчерашнем матче против "Болоньи", но поучаствовал в двух из трех голов, что не осталось без внимания ведущих спортивных изданий.Встреча десятого тура серии А между "Наполи" и "Болоньей" на стадионе имени Диего Марадоны завершилась победой хозяев – 3:2. На счету Кварацхелия один ассист и участие во втором голе. Именно после его удара мяч отскочил на Лосано."У Кварацхелия 7,5 балла – это настоящее шоу. Он не забил ни одного гола, но он лучший на поле. Когда он получает мяч, что-то может случиться в любой момент, и это всегда происходит вовремя. Когда Кварацхелия остается один на один с защитником, это уже приговор", – пишет итальянское издание "Тутомеркато"."На старте сезона лучшим игроком "Наполи" является Хвича Кварацхелия. Хотя голы забили Хуан Жезус, Лосано и Осимхен, самым решающим игроком на поле по-прежнему оставался потрясающий Кварацхелия", – пишет испанский sport.es"Среди главных героев матча доминирует грузин. Хвича Кварацхелия разрушителен. Его дриблинг и передачи практически невозможно остановить. "Грузин стал переломным игроком для "Наполи". Он дирижер, который заставляет мечтать неаполитанских болельщиков", 2 пишет "Евроспорт".В конце этой недели "Наполи" предстоит игра на выезде против "Ромы". Пока подопечные Спаллетти лидируют в чемпионате с 26 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, диего марадона, италия