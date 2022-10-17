https://sputnik-georgia.ru/20221017/ministr-finansov-gruzii-otsenil-situatsiyu-s-inflyatsiey-271410665.html

Министр финансов Грузии оценил ситуацию с инфляцией

Министр финансов Грузии оценил ситуацию с инфляцией

Делать прогнозы сложно даже международным финансовым институтам, и то, как будет меняться уровень инфляции в Грузии, во многом зависит от ситуации в регионе... 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T21:28+0400

2022-10-17T21:28+0400

2022-10-17T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Инфляция в Грузии сокращается, но не такими темпами, как хотелось бы, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (14,1%), гостиницы и рестораны (15,7%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 1,1%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.По словам министра, делать прогнозы сложно даже международным финансовым институтам, и то, как будет меняться уровень инфляции в Грузии, во многом зависит от ситуации как на Украине, так и в регионе целом.Согласно данным Нацбанка, инфляционное давление по-прежнему достаточно высокое как в Грузии, так и в остальном мире.Инфляционные риски, по мнению аналитиков регулятора, усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня.Однако в последнее время на международных рынках наблюдается положительная динамика. И как заявляет регулятор, ожидается, что эти тенденции будут постепенно передаваться на местный рынок и окажут положительное влияние на динамику инфляции.Вместе с тем Нацбанк отмечает, что дальнейшие тенденции существенно зависят от развития геополитических событий.Тем не менее, Минфин Грузии ожидает приближения инфляции к целевому уровню в 3% после второго квартала 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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