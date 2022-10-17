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Министр: необходимости во введении виз для россиян в Грузии нет
Министр: необходимости во введении виз для россиян в Грузии нет
Пересмотр визовой политики в отношении России не исключила президент Грузии 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T16:46+0400
2022-10-17T16:46+0400
2022-10-17T16:57+0400
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саломе зурабишвили
россия
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ТБИЛИСИ, 17 окт - Sputnik. Существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед Грузией вызовам, поэтому на данном этапе нет необходимости во введении визового режима для граждан России, сказал министр финансов Лаша Хуцишвили.Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр визовой политики в отношении России. Эта "достаточно либеральная" политика в нынешней обстановке, возможно, является менее приемлемой. Об этом Зурабишвили заявила в понедельник на пресс-конференции в ходе визита в Молдову. Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации россиян после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. На российском КПП "Верхний Ларс" выстроились километровые очереди из машин, направлявшихся в Грузию.На этом фоне в Грузии активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии назвали это нецелесообразным, подчеркнув, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Более того, лидер правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае введения визового режима для граждан России, он коснется и этнических грузин. По его словам, в России живут около миллиона грузин. Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 граждан РФ (выехали 22 929).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , россия
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , россия
Министр: необходимости во введении виз для россиян в Грузии нет
16:46 17.10.2022 (обновлено: 16:57 17.10.2022)
Пересмотр визовой политики в отношении России не исключила президент Грузии
ТБИЛИСИ, 17 окт - Sputnik. Существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед Грузией вызовам, поэтому на данном этапе нет необходимости во введении визового режима для граждан России, сказал министр финансов Лаша Хуцишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр визовой политики в отношении России. Эта "достаточно либеральная" политика в нынешней обстановке, возможно, является менее приемлемой. Об этом Зурабишвили заявила в понедельник на пресс-конференции в ходе визита в Молдову.
"Если настанет момент, когда существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить стандарт, который необходим в стране в направлении безопасности, об этом может пойти речь, но сегодня в этом нет необходимости", - сказал Хуцишвили.
Грузия стала одной из самых популярных стран для релокации россиян после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. На российском КПП "Верхний Ларс" выстроились километровые очереди из машин, направлявшихся в Грузию.
На этом фоне в Грузии активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии назвали это нецелесообразным, подчеркнув, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.
Более того, лидер правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в случае введения визового режима для граждан России, он коснется и этнических грузин. По его словам, в России живут около миллиона грузин.
Пик прибытия россиян в Грузию пришелся на период с 23 по 26 сентября, когда в страну въехали 40 548 граждан РФ (выехали 22 929).