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Наблюдатели ЕС в Грузии готовы направиться на армяно-азербайджанскую границу
Наблюдатели ЕС в Грузии готовы направиться на армяно-азербайджанскую границу
Наблюдательская миссия Евросоюза в Грузии направит 40 человек для мониторинга на армянской стороне международной границы с Азербайджаном 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Миссия наблюдателей Европейского Союза в Грузии готова направить сотрудников на армяно-азербайджанскую границу, об этом глава МНЕС Марек Щигель написал на своей странице в соцсети.Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС по мониторингу на армяно-азербайджанскую границу. Миссия будет временной и продлится не более двух месяцев.Решение последовало после четырехсторонней встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой ЕС Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым от 6 октября. Оно направлено на содействие восстановлению мира и безопасности, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами.Для обеспечения быстрого развертывания мониторинговой группы эксперты ЕС будут временно направлены из состава Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии.Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщил, что в состав гражданской миссии ЕС на территории Армении на начальном этапе войдут порядка 400 наблюдателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, совет европы, никол пашинян, ильхам алиев, миссия наблюдателей евросоюза в грузии
Наблюдатели ЕС в Грузии готовы направиться на армяно-азербайджанскую границу
Наблюдательская миссия Евросоюза в Грузии направит 40 человек для мониторинга на армянской стороне международной границы с Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Миссия наблюдателей Европейского Союза в Грузии готова направить сотрудников на армяно-азербайджанскую границу, об этом глава МНЕС Марек Щигель написал на своей странице в соцсети.
Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС по мониторингу на армяно-азербайджанскую границу. Миссия будет временной и продлится не более двух месяцев.
"Наблюдательская миссия Евросоюза в Грузии готова и рада временно предоставить ресурсы, в том числе 40 наблюдателей, для мониторинга ЕС на армянской стороне международной границы с Азербайджаном. Мы предпринимаем оперативные шаги, чтобы обеспечить продолжение нашей деятельности по всем направлениям", - написал Щигель.
Решение последовало после четырехсторонней встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой ЕС Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым от 6 октября. Оно направлено на содействие восстановлению мира и безопасности, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами.
Для обеспечения быстрого развертывания мониторинговой группы эксперты ЕС будут временно направлены из состава Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии.
Ранее ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщил, что в состав гражданской миссии ЕС на территории Армении на начальном этапе войдут порядка 400 наблюдателей.