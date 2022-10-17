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Питбуль набросился на четырех человек в Рустави – пострадавшие в больнице
Питбуль набросился на четырех человек в Рустави – пострадавшие в больнице
По словам пострадавших, хозяин собаки выгуливал его без намордника и ошейника 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T10:46+0400
2022-10-17T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Собака породы питбуль напала на четверых человек в городе Рустави (30 км от Тбилиси).По информации телеканала "Рустави 2", случай произошел накануне поздно ночью на проспекте Шартава. Собака напала на двух женщин и двух мужчин, двое из низ получили серьезные травмы.Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в центральную больницу Рустави. У всех пострадавших укусы наблюдаются в области конечностей и живота.По словам пострадавших, питбуль напал на них совершенно неожиданно. Как выяснилось, хозяин собаки выгуливал его без намордника и ошейника.Это не первый случай нападения собак на граждан. В сентябре в Тбилиси собака этой же породы напала на трех человек. Сначала собака напала на хозяйку – женщину средних лет, а затем и на ее соседей, которые старались ей помочь. Полицейским пришлось убить собаку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, рустави, тбилиси
Питбуль набросился на четырех человек в Рустави – пострадавшие в больнице
По словам пострадавших, хозяин собаки выгуливал его без намордника и ошейника
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Собака породы питбуль напала на четверых человек в городе Рустави (30 км от Тбилиси).
По информации телеканала "Рустави 2
", случай произошел накануне поздно ночью на проспекте Шартава. Собака напала на двух женщин и двух мужчин, двое из низ получили серьезные травмы.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в центральную больницу Рустави. У всех пострадавших укусы наблюдаются в области конечностей и живота.
По словам пострадавших, питбуль напал на них совершенно неожиданно. Как выяснилось, хозяин собаки выгуливал его без намордника и ошейника.
Это не первый случай нападения собак на граждан. В сентябре в Тбилиси собака этой же породы напала на трех человек. Сначала собака напала на хозяйку – женщину средних лет, а затем и на ее соседей, которые старались ей помочь. Полицейским пришлось убить собаку.