https://sputnik-georgia.ru/20221017/politolog-rasskazal-pochemu-lyuboe-deystvie-gruzinskikh-vlastey-podvergaetsya-kritike-271406147.html

Политолог рассказал, почему любое действие грузинских властей подвергается критике

Политолог рассказал, почему любое действие грузинских властей подвергается критике

Грузинская оппозиция, в частности партия "Единое национальное движение", считает своим долгом критиковать любое действие правящей партии "Грузинская мечта –... 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T18:26+0400

2022-10-17T18:26+0400

2022-10-17T18:42+0400

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Об этом заявил политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам Мамрадзе, у оппозиции нет своего четкого мнения, их действия строятся исключительно на критике правящей партии."Вот сейчас оппозиция требует введения виз для граждан России, хотя в свое время их лидер Саакашвили сам на Ларсе лично стоял и первым приглашал россиян в Грузию. Справедливости ради надо отметить, что правящая команда не ведется на эти провокации, которые могут навредить благополучию страны", - заявил Мамрадзе.По словам политолога, партия "ЕНД", которая представляет собой "исключительно деструктивную силу", не руководствуется интересами граждан Грузии, а лишь своими собственными. Необоснованная критика – их главное и единственное оружие в борьбе с властями, считает политолог.

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2022

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