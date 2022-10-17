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Политолог рассказал, почему любое действие грузинских властей подвергается критике
Политолог рассказал, почему любое действие грузинских властей подвергается критике
Грузинская оппозиция, в частности партия "Единое национальное движение", считает своим долгом критиковать любое действие правящей партии "Грузинская мечта –... 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T18:26+0400
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Об этом заявил политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам Мамрадзе, у оппозиции нет своего четкого мнения, их действия строятся исключительно на критике правящей партии."Вот сейчас оппозиция требует введения виз для граждан России, хотя в свое время их лидер Саакашвили сам на Ларсе лично стоял и первым приглашал россиян в Грузию. Справедливости ради надо отметить, что правящая команда не ведется на эти провокации, которые могут навредить благополучию страны", - заявил Мамрадзе.По словам политолога, партия "ЕНД", которая представляет собой "исключительно деструктивную силу", не руководствуется интересами граждан Грузии, а лишь своими собственными. Необоснованная критика – их главное и единственное оружие в борьбе с властями, считает политолог.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, грузия, видео
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Политолог рассказал, почему любое действие грузинских властей подвергается критике
18:26 17.10.2022 (обновлено: 18:42 17.10.2022)
Грузинская оппозиция, в частности партия "Единое национальное движение", считает своим долгом критиковать любое действие правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вне зависимости, верное оно или нет
Об этом заявил политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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По словам Мамрадзе, у оппозиции нет своего четкого мнения, их действия строятся исключительно на критике правящей партии.
"Вот сейчас оппозиция требует введения виз для граждан России, хотя в свое время их лидер Саакашвили сам на Ларсе лично стоял и первым приглашал россиян в Грузию. Справедливости ради надо отметить, что правящая команда не ведется на эти провокации, которые могут навредить благополучию страны", - заявил Мамрадзе.
По словам политолога, партия "ЕНД", которая представляет собой "исключительно деструктивную силу", не руководствуется интересами граждан Грузии, а лишь своими собственными. Необоснованная критика – их главное и единственное оружие в борьбе с властями, считает политолог.