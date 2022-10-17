https://sputnik-georgia.ru/20221017/premer-gruzii-tsenit-veteranov--eto-nash-dolg-271401053.html

Премьер Грузии: ценить ветеранов – это наш долг

Премьер Грузии: ценить ветеранов – это наш долг

По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству 17.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Долг каждого гражданина Грузии – ценить ветеранов, на примере которых должно воспитываться молодое поколение, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии по случаю Дня ветерана.В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов. Праздник был учрежден в стране в 1995 году.По словам премьера, после восстановления независимости Грузия прошла много сложных периодов, в том числе войн. Кроме того, как отметил Гарибашвили, грузинские военные были представлены в миссиях в Косово, затем в Ираке, в Афганистане, в Центральной Африканской Республике."Мы потеряли сотни наших достойных патриотов в этих войнах. Многие наши сограждане стали жертвами этих войн. Я еще раз преклоняюсь перед светлой памятью наших героев. Наш долг ценить их заслугу. Они пожертвовали самым дорогим, что есть у человека – это собственная жизнь", – отметил премьер.По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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