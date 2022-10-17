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Премьер Грузии: ценить ветеранов – это наш долг
Премьер Грузии: ценить ветеранов – это наш долг
По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T14:48+0400
2022-10-17T14:48+0400
2022-10-17T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Долг каждого гражданина Грузии – ценить ветеранов, на примере которых должно воспитываться молодое поколение, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии по случаю Дня ветерана.В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов. Праздник был учрежден в стране в 1995 году.По словам премьера, после восстановления независимости Грузия прошла много сложных периодов, в том числе войн. Кроме того, как отметил Гарибашвили, грузинские военные были представлены в миссиях в Косово, затем в Ираке, в Афганистане, в Центральной Африканской Республике."Мы потеряли сотни наших достойных патриотов в этих войнах. Многие наши сограждане стали жертвами этих войн. Я еще раз преклоняюсь перед светлой памятью наших героев. Наш долг ценить их заслугу. Они пожертвовали самым дорогим, что есть у человека – это собственная жизнь", – отметил премьер.По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, абхазия, косово, нато, афганистан
Премьер Грузии: ценить ветеранов – это наш долг
14:48 17.10.2022 (обновлено: 15:03 17.10.2022)
По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Долг каждого гражданина Грузии – ценить ветеранов, на примере которых должно воспитываться молодое поколение, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии по случаю Дня ветерана.
В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов. Праздник был учрежден в стране в 1995 году.
"Хочу поздравить всех с сегодняшним днем, с Днем ветерана. И от имени нашего правительства сказать каждому ветерану спасибо за вашу достойную и верную службу, за защиту нашей родины, за защиту наших территорий, за все, что вы сделали для нашей страны", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, после восстановления независимости Грузия прошла много сложных периодов, в том числе войн. Кроме того, как отметил Гарибашвили, грузинские военные были представлены в миссиях в Косово, затем в Ираке, в Афганистане, в Центральной Африканской Республике.
"Мы потеряли сотни наших достойных патриотов в этих войнах. Многие наши сограждане стали жертвами этих войн. Я еще раз преклоняюсь перед светлой памятью наших героев. Наш долг ценить их заслугу. Они пожертвовали самым дорогим, что есть у человека – это собственная жизнь", – отметил премьер.
По словам премьера, правительство делает все для того, чтобы вклад и заслуги ветеранов были оценены по достоинству.