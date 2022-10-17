https://sputnik-georgia.ru/20221017/proekt-byudzheta-gruzii-na-2023-god--chem-nedovolna-oppozitsiya-271397847.html

Проект бюджета Грузии на 2023 год – чем недовольна оппозиция

Проект бюджета Грузии на 2023 год – чем недовольна оппозиция

Первоначальный вариант проекта бюджета на 2023 год не нравится оппозиции 17.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

политика

хатия деканоидзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Рассмотрение первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год в парламенте подходит к концу.Последний комитет, который рассмотрит проект главного финансового документа страны – это комитет по финансово-бюджетным вопросам, заседание которого состоится в понедельник.Согласно регламенту, после рассмотрения госбюджета парламентскими комитетами, проект будет направлен на доработку в правительство. Новый вариант законопроекта будет вновь представлен парламенту и опять будет возвращен правительству для внесения правок.Первоначальный вариант проекта не нравится оппозиции. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявляет, что главная причина – нецелесообразное распределенные суммы.Если мы хотим, чтобы бюджет был ориентирован на социальные вопросы, то реально можно учесть те изменения, которые есть у оппозиции, отметила она.Иначе думают в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам председателя парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам Ираклия Ковзадзе, в Грузии есть значительный экономический рост, который выражается в росте пенсионного фонда и в увеличении зарплат для сил обороны."В бюджете представлены важные цифры в том плане, что увеличена макроэкономическая часть. Заложен 5% рост ВВП. Следует отметить, что экономика Грузии к концу 2023 года достигнет 79,6 миллиарда лари в номинале. Вырастут пенсии в бюджетной сфере, увеличиваются пенсии, а также на 20% повышаются зарплаты солдат и полицейских", – отметил он.Как распределяются деньгиСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21,2 миллиарда лари.Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 4,8 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3 миллиардов лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит около 2 миллиардов лари, при этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,2 миллиарда лари. Деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20% и строительство для них квартир.Увеличится также и бюджет МВД Грузии и составит 1,1 миллиарда лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам, увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллионов лари.Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 401,2 миллиона лари.Бюджет администрации правительства, по прогнозу на 2023 год, составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,1 миллиона лари.После третьего представления в парламент, госбюджет должен быть принят не позднее третьей недели декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, хатия деканоидзе, тбилиси