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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 октября

Гостям и жителям грузинской столицы во время пеших прогулок следует брать с собой зонтик 17.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 17 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:17.Во вторник, 18 октября, в Тбилиси погода сохранится облачной и прохладной. Восход солнца будет в 07:15.Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:15.В среду, 19 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:16.Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:14.В четверг, 20 октября, погода в столице Грузии слега прояснится. Утром ожидается преимущественно ясная погода, а днем облачность. Восход солнца будет в 07:18.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:12.В пятницу, 21 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 07:19.Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем прогреется до 13-14 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:11.В субботу, 22 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:20.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:09.В воскресенье, 23 октября, в столице Грузии сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:21.Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:08.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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