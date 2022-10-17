https://sputnik-georgia.ru/20221017/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-17-do-23-oktyabrya-271391732.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 октября
Гостям и жителям грузинской столицы во время пеших прогулок следует брать с собой зонтик 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T10:24+0400
2022-10-17T10:24+0400
2022-10-17T10:24+0400
погода
новости
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24570/95/245709543_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_44e5b4ad8ebd8747f0a232942a0950bf.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 17 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:17.Во вторник, 18 октября, в Тбилиси погода сохранится облачной и прохладной. Восход солнца будет в 07:15.Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:15.В среду, 19 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:16.Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:14.В четверг, 20 октября, погода в столице Грузии слега прояснится. Утром ожидается преимущественно ясная погода, а днем облачность. Восход солнца будет в 07:18.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:12.В пятницу, 21 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 07:19.Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем прогреется до 13-14 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:11.В субботу, 22 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:20.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:09.В воскресенье, 23 октября, в столице Грузии сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:21.Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:08.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24570/95/245709543_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_2233c4801e20177a7a3ba15b98e794d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, новости, грузия, тбилиси
погода, новости, грузия, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 октября
Гостям и жителям грузинской столицы во время пеших прогулок следует брать с собой зонтик
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.
В понедельник, 17 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов.
Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:17.
Во вторник, 18 октября, в Тбилиси погода сохранится облачной и прохладной. Восход солнца будет в 07:15.
Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:15.
В среду, 19 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:16.
Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:14.
В четверг, 20 октября, погода в столице Грузии слега прояснится. Утром ожидается преимущественно ясная погода, а днем облачность. Восход солнца будет в 07:18.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:12.
В пятницу, 21 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Восход солнца будет в 07:19.
Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем прогреется до 13-14 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:11.
В субботу, 22 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:20.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 18:09.
В воскресенье, 23 октября, в столице Грузии сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:21.
Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:08.