https://sputnik-georgia.ru/20221017/tragediya-v-parke-vake---direktora-kompanii-vnov-vyzvali-na-opros-271406471.html
Трагедия в парке Ваке - директора компании вновь вызвали на опрос
Трагедия в парке Ваке - директора компании вновь вызвали на опрос
В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T18:49+0400
2022-10-17T18:49+0400
2022-10-17T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Электричество фонтана в парке Ваке проверяли как во время монтажных работ, так и после, заявил директор компании "Грин сервис плюс" Лаша Пурцхванидзе журналистам.Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.Компании "Грин сервис плюс" занималась ремонтом фонтана в парке Ваке. Пурцхванидзе был вызвал на опрос в главном управлении района Ваке-Сабуртало уже в третий раз. Его допрос длился более четырех чесов.В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек. Помимо руководства и сотрудников компании "Грин сервис плюс", опрошены сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, происшествия, парк ваке, мвд грузии
грузия, новости, общество, происшествия, парк ваке, мвд грузии
Трагедия в парке Ваке - директора компании вновь вызвали на опрос
В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Электричество фонтана в парке Ваке проверяли как во время монтажных работ, так и после, заявил директор компании "Грин сервис плюс" Лаша Пурцхванидзе журналистам.
Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.
"Электричество проверяли как во время инсталляции, так и после. Я меня уже ответственность от Бога на всю оставшуюся жизни. Какая у меня будет ответственность дальше, честно говоря, на данном этапе меня не интересует", - заявил Пунцхванидзе.
Компании "Грин сервис плюс" занималась ремонтом фонтана в парке Ваке. Пурцхванидзе был вызвал на опрос в главном управлении района Ваке-Сабуртало уже в третий раз. Его допрос длился более четырех чесов.
В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек. Помимо руководства и сотрудников компании "Грин сервис плюс", опрошены сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.