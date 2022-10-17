https://sputnik-georgia.ru/20221017/v-gruzii-otmechayut-yubiley-intronizatsii-ilii-ii-271393111.html

В Грузии отмечают юбилей интронизации Илии II

В Грузии отмечают юбилей интронизации Илии II

Главной темой познавательных мероприятий является жизнь людей, ставших святыми во время деятельности Илии II 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T11:36+0400

2022-10-17T11:36+0400

2022-10-17T11:36+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

патриархия грузии

священный синод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/18/266207774_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4774a895ad145da159eec40a79fde217.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В Грузии отмечают 45-летний юбилей интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, в связи с этой датой в стране проходят различные познавательные мероприятия.Мероприятия проходят при поддержке Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, сообщает телекомпания "Имеди".Главной темой познавательных мероприятий является жизнь людей, ставших святыми во время деятельности Илии II.Первый познавательный вечер под названием "Достойные мамы" состоялся во дворе храма имени святого Михаила Архангела в Тбилиси, которым руководил протоирей Александре Галдава.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 году и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, патриархия грузии, священный синод