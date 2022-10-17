https://sputnik-georgia.ru/20221017/veteranam-v-gruzii-uvelichili-sotsvyplaty-271400153.html

Ветеранам в Грузии увеличили соцвыплаты

Ветеранам в Грузии увеличили соцвыплаты

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ветеранам войны в Грузии увеличили надбавку к пенсии с 22 лари (8 долларов) до ста лари (36 долларов), заявил директор... 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T13:42+0400

2022-10-17T13:42+0400

2022-10-17T14:34+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0a/266543851_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4467db129881108776d58b01018a7b50.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ветеранам войны в Грузии увеличили надбавку к пенсии с 22 лари (8 долларов) до ста лари (36 долларов), заявил директор Государственной службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе.В прошлом году премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ветеранам увеличить денежную надбавку в пять раз. По словам Кобаладзе, глава правительства сдержал свое слово.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили