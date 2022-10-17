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Ветеранам в Грузии увеличили соцвыплаты
Ветеранам в Грузии увеличили соцвыплаты
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ветеранам войны в Грузии увеличили надбавку к пенсии с 22 лари (8 долларов) до ста лари (36 долларов), заявил директор... 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T13:42+0400
2022-10-17T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ветеранам войны в Грузии увеличили надбавку к пенсии с 22 лари (8 долларов) до ста лари (36 долларов), заявил директор Государственной службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе.В прошлом году премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ветеранам увеличить денежную надбавку в пять раз. По словам Кобаладзе, глава правительства сдержал свое слово.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
Ветеранам в Грузии увеличили соцвыплаты
13:42 17.10.2022 (обновлено: 14:34 17.10.2022)
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ветеранам войны в Грузии увеличили надбавку к пенсии с 22 лари (8 долларов) до ста лари (36 долларов), заявил директор Государственной службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе.
В прошлом году премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ветеранам увеличить денежную надбавку в пять раз. По словам Кобаладзе, глава правительства сдержал свое слово.
"Сегодня, по решению премьер-министра, надбавка была изменена и повышена… 22 лари стали 100 лари", – заявил Кобаладзе на мероприятии, посвященном Дню ветеранов.
День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.