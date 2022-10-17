https://sputnik-georgia.ru/20221017/vremya-ch-pochemu-zapad-ne-smozhet-zakryt-nebo-nad-ukrainoy-271388656.html

Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?

Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?

Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против... 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T09:30+0400

2022-10-17T09:30+0400

2022-10-17T09:30+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы"Время Ч".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео