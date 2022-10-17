https://sputnik-georgia.ru/20221017/vremya-ch-pochemu-zapad-ne-smozhet-zakryt-nebo-nad-ukrainoy-271388656.html
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?
Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против... 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T09:30+0400
2022-10-17T09:30+0400
2022-10-17T09:30+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы"Время Ч".
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/11/271388499_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b14bfb0dfef41ae8a6dd009ceccd3a1.jpg
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?
Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против российского высокоточного оружия
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы"Время Ч".