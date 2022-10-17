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https://sputnik-georgia.ru/20221017/vremya-ch-pochemu-zapad-ne-smozhet-zakryt-nebo-nad-ukrainoy-271388656.html
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?
Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?
Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против... 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T09:30+0400
2022-10-17T09:30+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы"Время Ч".
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео

Время Ч: почему Запад не сможет закрыть небо над Украиной?

09:30 17.10.2022
© video: Sputnik
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НовостиTelegram
Масштабные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры по всей стране показали, что построенная Западом система ПВО Украины остается бесполезной против российского высокоточного оружия
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
К чему приведут призывы Украины к НАТО закрыть небо? Смогут ли страны Европы решить хотя бы свои проблемы с ПВО? В чем смысл новой стратегии России в СВО?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы"Время Ч".
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