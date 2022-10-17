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"Вы нужны Грузии" – министр обороны обратился к ветеранам
"Вы нужны Грузии" – министр обороны обратился к ветеранам
Ветераны показали всем, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, отметил Бурчуладзе 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T15:36+0400
2022-10-17T15:36+0400
2022-10-17T15:36+0400
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новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В лице ветеранов у Грузии есть эталоны мужества и чести, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая на мероприятии по случаю Дня ветеранов.В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов.Преклоняюсь перед вашими товарищами, которые мужественно пали на поле боя за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, отметил глава Минобороны."Вместе вы показали гражданам Грузии и международным партнерам, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, несмотря на его возможности или численность. Дорогие ветераны, с накопленными знаниями и опытом вы нужны Грузии, нашей родине, нашему завтрашнему дню", – заявил министр.Бурчуладзе также поблагодарил премьер-министра Ираклия Гарибашвили за системную или индивидуальную помощь, которую он оказывал ветеранам будучи министром обороны и продолжает оказывать в качестве главы грузинского правительства.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили
"Вы нужны Грузии" – министр обороны обратился к ветеранам
Ветераны показали всем, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, отметил Бурчуладзе
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В лице ветеранов у Грузии есть эталоны мужества и чести, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая на мероприятии по случаю Дня ветеранов.
В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов.
"Сегодня мы отмечаем заслуги, героизм и самоотверженность тысяч людей. В вашем лице у Грузии есть эталоны мужества и чести, выдающиеся граждане, которые ценой своей жизни и здоровья боролись за защиту территориальной целостности, принципов и ценностей нашей страны", – заявил Бурчуладзе.
Преклоняюсь перед вашими товарищами, которые мужественно пали на поле боя за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, отметил глава Минобороны.
"Вместе вы показали гражданам Грузии и международным партнерам, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, несмотря на его возможности или численность. Дорогие ветераны, с накопленными знаниями и опытом вы нужны Грузии, нашей родине, нашему завтрашнему дню", – заявил министр.
Бурчуладзе также поблагодарил премьер-министра Ираклия Гарибашвили за системную или индивидуальную помощь, которую он оказывал ветеранам будучи министром обороны и продолжает оказывать в качестве главы грузинского правительства.
День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.