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"Вы нужны Грузии" – министр обороны обратился к ветеранам

"Вы нужны Грузии" – министр обороны обратился к ветеранам

Ветераны показали всем, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, отметил Бурчуладзе 17.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. В лице ветеранов у Грузии есть эталоны мужества и чести, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая на мероприятии по случаю Дня ветеранов.В Грузии 17 октября отмечают День ветеранов.Преклоняюсь перед вашими товарищами, которые мужественно пали на поле боя за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, отметил глава Минобороны."Вместе вы показали гражданам Грузии и международным партнерам, что грузинский боевой дух никогда не дрогнет перед врагом, несмотря на его возможности или численность. Дорогие ветераны, с накопленными знаниями и опытом вы нужны Грузии, нашей родине, нашему завтрашнему дню", – заявил министр.Бурчуладзе также поблагодарил премьер-министра Ираклия Гарибашвили за системную или индивидуальную помощь, которую он оказывал ветеранам будучи министром обороны и продолжает оказывать в качестве главы грузинского правительства.День ветеранов был учрежден в Грузии в 1995 году. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана у 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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