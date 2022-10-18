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Депутат Давид Зилпимиани покинул ряды партии "Европейские социалисты"
Депутат Давид Зилпимиани покинул ряды партии "Европейские социалисты"
Как объяснил парламентарий, его взгляды не совпали со взглядами соратников 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T15:58+0400
2022-10-18T15:58+0400
2022-10-18T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинский депутат Давид Зилпимиани покинул ряды оппозиционной партии "Европейские социалисты", об этом политик написал на своей странице в соцсети.Зилпимиани является одним из четырех депутатов, которые вошли в парламент десятого созыва по избирательным спискам партии "Альянса патриотов Грузии", однако позднее покинули ее и основали свою партию.Зилпимиани вместе с оппозиционными депутатами – Фридоном Инджия, Автандилом Энукидзе и Гелой Микадзе основали партию "Европейские социалисты" в январе 2021 года."Альянсу патриотов" на парламентских выборах в октябре 2020 года удалось провести в парламент четырех депутатов, однако первые номера партийного списка в знак протеста против фальсификации выборов покинули парламент, и их места заняли рядовые члены партии, которых сразу же "Альянс патриотов" исключил из своих рядов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, фридон инджия, гела микадзе, альянс патриотов
новости, политика, грузия, фридон инджия, гела микадзе, альянс патриотов
Депутат Давид Зилпимиани покинул ряды партии "Европейские социалисты"
Как объяснил парламентарий, его взгляды не совпали со взглядами соратников
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинский депутат Давид Зилпимиани покинул ряды оппозиционной партии "Европейские социалисты", об этом политик написал на своей странице в соцсети.
Зилпимиани является одним из четырех депутатов, которые вошли в парламент десятого созыва по избирательным спискам партии "Альянса патриотов Грузии", однако позднее покинули ее и основали свою партию.
"Мой выход из партии "Европейские социалисты" обусловлен иным взглядом на некоторые вопросы, а не каким-либо конфликтом или конфронтацией с кем-то. Для меня всегда имели и имеют огромное значение человеческие и дружеские отношения, и разница во взглядах не сможет отразиться на этом", – пишет Зилпимиани.
Зилпимиани вместе с оппозиционными депутатами – Фридоном Инджия, Автандилом Энукидзе и Гелой Микадзе основали партию "Европейские социалисты" в январе 2021 года.
"Альянсу патриотов" на парламентских выборах в октябре 2020 года удалось провести в парламент четырех депутатов, однако первые номера партийного списка в знак протеста против фальсификации выборов покинули парламент, и их места заняли рядовые члены партии, которых сразу же "Альянс патриотов" исключил из своих рядов.