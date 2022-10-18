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Дорога в Сванети полностью открыта
Дорога в Сванети полностью открыта
Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T19:11+0400
2022-10-18T19:11+0400
2022-10-18T19:11+0400
грузия
новости
общество
сванети
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в двухстороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.Накануне дорогу открыли в одностороннем порядке. Восстановить двустороннее движения автотранспорта удалось лишь после проведения работ по расчистке дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
Дорога в Сванети полностью открыта
Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в двухстороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.
Накануне дорогу открыли в одностороннем порядке. Восстановить двустороннее движения автотранспорта удалось лишь после проведения работ по расчистке дороги.