https://sputnik-georgia.ru/20221018/doroga-v-svaneti-polnostyu-otkryta-271440205.html

Дорога в Сванети полностью открыта

Дорога в Сванети полностью открыта

Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября 18.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

сванети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в двухстороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.Накануне дорогу открыли в одностороннем порядке. Восстановить двустороннее движения автотранспорта удалось лишь после проведения работ по расчистке дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог