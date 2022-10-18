https://sputnik-georgia.ru/20221018/eto-pryamaya-ataka-na-gosudarstvo---spiker-parlamenta-gruzii-o-rezolyutsii-pase-271432961.html
"Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ
"Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ
Подобная резолюция не будет иметь никакой поддержки со стороны "Грузинской мечты" 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T16:58+0400
2022-10-18T16:58+0400
2022-10-18T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию прямым нападением на государство Грузии и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, валерий гелашвили, украина, тбилиси, батуми, пасе, европарламент
"Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ
Подобная резолюция не будет иметь никакой поддержки со стороны "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию прямым нападением на государство Грузии и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.
ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".
"Это прямое нападение на грузинское государство. Безусловно, подобная резолюция не будет иметь никакой поддержки с моей стороны. Это должно быть всем ясно. Каким бы ни был текст резолюции, чтобы ни было записано внутри, когда происходит нападение на грузинское государство и грузинский народ, то она не будет иметь поддержки "Грузинской мечты", - заявил Папуашвили.
Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.