https://sputnik-georgia.ru/20221018/eto-pryamaya-ataka-na-gosudarstvo---spiker-parlamenta-gruzii-o-rezolyutsii-pase-271432961.html

"Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ

"Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ

Подобная резолюция не будет иметь никакой поддержки со стороны "Грузинской мечты" 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T16:58+0400

2022-10-18T16:58+0400

2022-10-18T16:58+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

михаил саакашвили

валерий гелашвили

украина

тбилиси

батуми

пасе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306408_0:118:1318:859_1920x0_80_0_0_1c6e39e9618760aed06ee5b3492c3341.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию прямым нападением на государство Грузии и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ.ПАСЕ на прошлой неделе приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, валерий гелашвили, украина, тбилиси, батуми, пасе, европарламент