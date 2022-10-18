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Главе Нацбанка Грузии вручили награду как лучшему банкиру 2022 года

Главе Нацбанка Грузии вручили награду как лучшему банкиру 2022 года

Глава регулятора заявил, что все это является результатом самоотверженной работы квалифицированной команды Нацбанка 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T15:36+0400

2022-10-18T15:36+0400

2022-10-18T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Ведущее финансовое издание мира Global Finance уже в пятый раз вручило президенту Национального банка Грузии Кобе Гвенетадзе награду как одному из лучших управляющих центральными банками мира, говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.Церемония награждения традиционно прошла в Вашингтоне, во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.По словам Гвенетадзе, Global Finance пользуется высокой репутацией в финансовом секторе, поэтому включение его в это список, большая честь.Глава регулятора отметил, что все это является результатом самоотверженной работы квалифицированной команды Нацбанка Грузии.Global Finance ежегодно оценивает управляющих центральными банками мира и публикует годичный отчет, в котором выявляет лучших банкиров. Впервые звание одного из лучших банкиров Гвенетадзе получил в 2018 году.Всего в Central Banker Report Cards в 2022 году оценили 96 банкиров. Вместе с Гвенетадзе в эту категорию в этом году попал 21 управляющий, в том числе главы центральных банков Швеции, Новой Зеландии, Бразилии, Китая, Израиля и других развитых и развивающихся стран.Награждение Global Finance широко признается в международном финансовом обществе и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Банкиров оценивают по успехам в направлении монетарной и валютной политики, среди них контроль за инфляцией, управление процентными ставками и содействие экономическому росту.Основанная в 1987 году, Global Finance работает более чем в 160 странах. Среди читателей журнала корпоративные и финансовые менеджеры на руководящих должностях, отвечающие за инвестиции и стратегические решения в многонациональных компаниях и финансовых учреждениях.На сайте журнала публикуются данные по 192 странам, аналитические и обзорные статьи, являющиеся результатом 35-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Штаб-квартира Global Finance находится в Нью-Йорке, а офисы — в Лондоне и Милане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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