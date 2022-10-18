https://sputnik-georgia.ru/20221018/izbavyat-ot-diabeta-na-chto-sposobny-kishechnye-bakterii-271426060.html

Избавят от диабета. На что способны кишечные бактерии

Избавят от диабета. На что способны кишечные бактерии

Американские биологи выяснили: за работу клеток, которые синтезируют инсулин, отвечает белок, производимый кишечными бактериями 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T14:12+0400

2022-10-18T14:12+0400

2022-10-18T14:12+0400

наука

в мире

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Его недостаток может привести к диабету. О том, какие функции микрофлоры недавно открыли ученые, читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытов.Царство микрофлорыРоль микробиома кишечника настолько важна, что его даже предлагали признать самостоятельным органом. Однако с точки зрения биологии это сообщество микроорганизмов, существующих в тесном симбиозе с человеком.Бактерии выполняют важнейшие задачи: помогают расщеплять продукты, которые иначе не усваиваются организмом, участвуют в синтезе витаминов и аминокислот, борются с болезнетворными патогенами и ядами. Кроме того, в процессе жизнедеятельности они выделяют специальную слизь, защищающую стенки кишечника от повреждений. Многие биохимические процессы без бактерий невозможны, а нарушение баланса микрофлоры приводит к неприятным последствиям — от проблем с обменом веществ до психических заболеваний.Внутренние помощникиОбитатели кишечника в совокупности экспрессируют на порядок больше генов, чем весь геном человека. Кодируемые бактериями белки и ферменты участвуют во многих процессах, в одних случаях нормализуя их, в других — вызывая нежелательные побочные эффекты. Биологи только недавно приступили к изучению этого аспекта активности микробиома."Есть исследования, показывающие, что здоровье микробиома во многом определяет выживаемость онкологических больных. Кишечные бактерии повышают эффективность химиотерапии и улучшают общее состояние пациентов, помогая справиться с симптомами болезни и побочными эффектами лечения", — отмечает исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.Тренер для иммунной системыОсобенно велика роль микробиома в поддержании иммунитета. Преодолевая кишечный барьер, бактерии попадают в кровь и действуют как естественная вакцина: нормально работающая иммунная система запоминает каждый новый патоген и формирует против него специфические антитела на будущее.Для оценки общей активации иммунных клеток за пределами желудочно-кишечного тракта, вызванной проникновением кишечных бактерий, американские ученые предложили использовать уровень иммуноглобулинов G (IgG). Они составляют около 75 процентов всех антител в плазме крови и активно реагируют на бактериальное заражение.Применив метод высокопроизводительного секвенирования в сочетании с определением IgG, авторы установили перечень кишечных бактерий, на которые прежде всего нацелена иммунная система здоровых людей. Среди них — бифидобактерии, нормализующие пищеварение, семейства Lachnospiraceae и Ruminococcaceae, расщепляющие пищевые волокна, а также некоторые другие представители полезной микрофлоры.Оружие против диабетаДля регулирования уровня сахара в крови организму необходим инсулин. Этот гормон влияет на обмен веществ практически во всех тканях, а вырабатывают его только бета-клетки поджелудочной железы. При снижении их количества или истощении нарушается секреция инсулина, а это приводит к сахарному диабету.Инсулин необходим, чтобы обеспечить доступ глюкозы в клетки, где она перерабатывается для получения энергии. Без инсулина глюкоза накапливается в крови, а клетки остаются без энергииАмериканские ученые под руководством Дженнифер Хилл из Института молекулярной биологии Орегонского университета определили, что рост популяции бета-клеток происходит одновременно с диверсификацией микробных сообществ в кишечнике, а у людей с диабетом первого типа, как правило, более бедный кишечный микробиом. Вывод достаточно очевидный — учитывая роль микробиома в "обучении" иммунной системы и предотвращении аутоиммунных реакций. Однако при детальном рассмотрении оказалось, что связь между микробиомом и бета-клетками намного глубже.В лабораторных экспериментах авторы выяснили, что у рыбок данио, лишенных кишечной микрофлоры, поджелудочная железа содержит значительно меньше бета-клеток. Их реплкацию, как установили исследователи, запускает на ранних стадиях развития вырабатываемый бактериями белок BefA. Опыты на мышах дали аналогичные результаты. Возможно, и у детей с диабетом первого типа в кишечнике не хватает бактерий, производящих BefA, предположили ученые.В недавней работе Хилл и ее коллеги детально изучили структуру белка и описали его свойства. Оказалось, что BefA обладает способностью разрушать мембраны многих видов клеток. Но, что удивительно, атака BefA заставляет бета-клетки активно реплицировать — это тоже стало открытием."В биологии есть и другие примеры, когда нарушения в мембранах имеют решающее значение для стимуляции развития, — приводятся в пресс-релизе Орегонского университета слова Дженнифер Хилл. — Но в данном случае мы пока точно не знаем, каким образом повреждение вызывает здесь репликацию клеток. Мы думаем, что в бета-клетках есть какая-то особенная сенсибилизация, позволяющая реагировать на сигналы, связанные с проницаемостью мембран".Ученые протестировали мутированную версию BefA, не способную воздействовать на клеточные мембраны. Она не влияла на производство бета-клеток, что еще раз указывает на то, что активная репликация связана именно с повреждением мембран.Авторы подчеркивает важнейшую роль здорового микробиома в создании в самом раннем детстве популяции клеток, которые потом будут вырабатывать инсулин на протяжении всей жизни. Основным причинами нарушений микрофлоры они называют чрезмерное использование антибиотиков и искусственных смесей для вскармливания.Исследователи надеются, что их открытие поможет создать обогащенный белком BefA препарат, который будет предотвращать у детей развитие диабета первого типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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