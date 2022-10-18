https://sputnik-georgia.ru/20221018/kamnepad-u-monastyrskogo-kompleksa-vardziya--pamyatnik-kultury-pod-ugrozoy-271426649.html
Камнепад у монастырского комплекса Вардзия – памятник культуры под угрозой?
Камнепад у монастырского комплекса Вардзия – памятник культуры под угрозой?
Этим утром на склоне горы, прилегающему к музею Вардзия, начался камнепад 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T13:54+0400
2022-10-18T13:54+0400
2022-10-18T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Монастырский комплекс Вардзия, который расположен в регионе Самцхе-Джавахети, не пострадает из-за произошедшего камнепада, говорится в заявлении Национального агентства охраны памятников культурного наследия.По информации агентства, утром 18 октября на склоне горы, прилегающему к музею Вардзия, начался камнепад – скатились глыбы.Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) – отца царицы Тамар.Комплекс расположен на нескольких ярусах. Там есть сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина). На территории грандиозного комплекса, высеченного в скале, 15 храмов, главный из которых – храм Успения Богородицы с уникальными фресками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, вардзия, тбилиси, самцхе-джавахети, национальное агентство охраны памятников культурного наследия
новости, грузия, общество, вардзия, тбилиси, самцхе-джавахети, национальное агентство охраны памятников культурного наследия
Камнепад у монастырского комплекса Вардзия – памятник культуры под угрозой?
Этим утром на склоне горы, прилегающему к музею Вардзия, начался камнепад
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Монастырский комплекс Вардзия, который расположен в регионе Самцхе-Джавахети, не пострадает из-за произошедшего камнепада, говорится в заявлении Национального агентства охраны памятников культурного наследия.
По информации агентства, утром 18 октября на склоне горы, прилегающему к музею Вардзия, начался камнепад – скатились глыбы.
"Однако, как уже упоминалось, это территория, прилегающая к музею, вдали от памятника культурного наследия – монастырского комплекса Вардзия. В результате случившегося памятнику не угрожает опасность", – говорится в заявлении агентства.
Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) – отца царицы Тамар.
Комплекс расположен на нескольких ярусах. Там есть сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина). На территории грандиозного комплекса, высеченного в скале, 15 храмов, главный из которых – храм Успения Богородицы с уникальными фресками.