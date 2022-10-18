https://sputnik-georgia.ru/20221018/khvichey-kvaratskheliya-zainteresovalsya-atletiko-madrid-271420886.html

Хвичей Кварацхелия заинтересовался "Атлетико" Мадрид

Хвичей Кварацхелия заинтересовался "Атлетико" Мадрид

Трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико " и лично Диего Симеоне, пишет немецкое издание Onefootball.По информации издания, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Кстати, мадридцы заплатили за португальца 127 млн евро в 2019 году.Сам Жоау хочет покинуть "Атлетико", как пишут СМИ, так как не видит себя в команде Симеоне.Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.Хвича Кварацхелия провел за "Наполи" 14 матчей, забил семь голов и стал автором восьми ассистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, мадрид, неаполь, италия, футбол