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Хвичей Кварацхелия заинтересовался "Атлетико" Мадрид
Хвичей Кварацхелия заинтересовался "Атлетико" Мадрид
Трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T11:06+0400
2022-10-18T11:06+0400
2022-10-18T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико " и лично Диего Симеоне, пишет немецкое издание Onefootball.По информации издания, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Кстати, мадридцы заплатили за португальца 127 млн евро в 2019 году.Сам Жоау хочет покинуть "Атлетико", как пишут СМИ, так как не видит себя в команде Симеоне.Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.Хвича Кварацхелия провел за "Наполи" 14 матчей, забил семь голов и стал автором восьми ассистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, мадрид, неаполь, италия, футбол
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, мадрид, неаполь, италия, футбол
Хвичей Кварацхелия заинтересовался "Атлетико" Мадрид
11:06 18.10.2022 (обновлено: 11:11 18.10.2022)
Трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов мадридского "Атлетико " и лично Диего Симеоне, пишет
немецкое издание Onefootball.
По информации издания, тренер "Атлетико" хочет отпустить из команды не оправдавшего надежды нападающего Жоау Феликса, а на его место взять Кварацхелия. Кстати, мадридцы заплатили за португальца 127 млн евро в 2019 году.
Сам Жоау хочет покинуть "Атлетико", как пишут СМИ, так как не видит себя в команде Симеоне.
Как отмечает Onefootball, трансферная стоимость грузинского футболиста с лета увеличилась до 35 млн евро и эта сумма не представляет проблемы для мадридцев, если, конечно же, неаполитанцы готовы проститься с Кварадоной.
Хвича Кварацхелия провел за "Наполи" 14 матчей, забил семь голов и стал автором восьми ассистов.