https://sputnik-georgia.ru/20221018/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-po-otboru-khudrukov-trekh-teatrov-271424530.html
Минкульт Грузии объявил конкурс по отбору худруков трех театров
Минкульт Грузии объявил конкурс по отбору худруков трех театров
Кандидаты должны представить собственное видение и концепцию развития театра 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T12:50+0400
2022-10-18T12:50+0400
2022-10-18T12:50+0400
грузия
новости
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театр
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс по отбору художественных руководителей театров, находящихся под управлением ведомства, в трех разных театрах.Отбор худруков проходит в следующих театрах: Цхинвальский профессиональный государственный драмтеатр им. И. Мачабели (срок полномочий худрука истекает в конце года), Государственный профессиональный театр им. В. Гуния в Поти и Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драмтеатр имени Г. Алиева (срок полномочий руководителей истекает 3 января 2023 года).Кандидат обязан представить собственное видение и концепцию развития театра, в которой он должен объяснить, как он представляет себе развитие театра, как публике будут предлагаться спектакли, поставленные приглашенными грузинскими и иностранными режиссерами, как театр будет поддерживать молодых актеров, режиссеров, драматургов, театральных художников и других специалистов.Каждый кандидат представляет на конкурс четырехлетний план и программу действий, ответственность за выполнение которых он берет на себя перед государством.Как известно, приказом министра культуры, спорта и молодежи Грузии от 6 декабря 2021 года утверждено положение рекомендательного совета по отбору художественных руководителей профессиональных государственных театров при министерстве.Министерство должно выбрать не менее двух и не более трех кандидатов из числа кандидатов, за исключением случаев, когда имеется только один кандидат. Список отобранных кандидатов будет представлен рекомендательному совету, который выберет кандидата на должность художественного руководителя и представит его министру культуры.Заявки принимаются до 4 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, театр, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия, новости, культура, театр, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минкульт Грузии объявил конкурс по отбору худруков трех театров
Кандидаты должны представить собственное видение и концепцию развития театра
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс по отбору художественных руководителей театров, находящихся под управлением ведомства, в трех разных театрах.
Отбор худруков проходит в следующих театрах: Цхинвальский профессиональный государственный драмтеатр им. И. Мачабели (срок полномочий худрука истекает в конце года), Государственный профессиональный театр им. В. Гуния в Поти и Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драмтеатр имени Г. Алиева (срок полномочий руководителей истекает 3 января 2023 года).
Право подать кандидатуру в министерство имеет юридическое лицо, работающее в сфере театра, со стажем работы не менее пяти лет, или инициативная группа таких лиц, состоящая не менее чем из пяти человек.
Кандидат обязан представить собственное видение и концепцию развития театра, в которой он должен объяснить, как он представляет себе развитие театра, как публике будут предлагаться спектакли, поставленные приглашенными грузинскими и иностранными режиссерами, как театр будет поддерживать молодых актеров, режиссеров, драматургов, театральных художников и других специалистов.
Каждый кандидат представляет на конкурс четырехлетний план и программу действий, ответственность за выполнение которых он берет на себя перед государством.
Как известно, приказом министра культуры, спорта и молодежи Грузии от 6 декабря 2021 года утверждено положение рекомендательного совета по отбору художественных руководителей профессиональных государственных театров при министерстве.
Министерство должно выбрать не менее двух и не более трех кандидатов из числа кандидатов, за исключением случаев, когда имеется только один кандидат. Список отобранных кандидатов будет представлен рекомендательному совету, который выберет кандидата на должность художественного руководителя и представит его министру культуры.
Заявки принимаются до 4 ноября.