https://sputnik-georgia.ru/20221018/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-po-otboru-khudrukov-trekh-teatrov-271424530.html

Минкульт Грузии объявил конкурс по отбору худруков трех театров

Минкульт Грузии объявил конкурс по отбору худруков трех театров

Кандидаты должны представить собственное видение и концепцию развития театра 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T12:50+0400

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грузия

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театр

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс по отбору художественных руководителей театров, находящихся под управлением ведомства, в трех разных театрах.Отбор худруков проходит в следующих театрах: Цхинвальский профессиональный государственный драмтеатр им. И. Мачабели (срок полномочий худрука истекает в конце года), Государственный профессиональный театр им. В. Гуния в Поти и Тбилисский азербайджанский профессиональный государственный драмтеатр имени Г. Алиева (срок полномочий руководителей истекает 3 января 2023 года).Кандидат обязан представить собственное видение и концепцию развития театра, в которой он должен объяснить, как он представляет себе развитие театра, как публике будут предлагаться спектакли, поставленные приглашенными грузинскими и иностранными режиссерами, как театр будет поддерживать молодых актеров, режиссеров, драматургов, театральных художников и других специалистов.Каждый кандидат представляет на конкурс четырехлетний план и программу действий, ответственность за выполнение которых он берет на себя перед государством.Как известно, приказом министра культуры, спорта и молодежи Грузии от 6 декабря 2021 года утверждено положение рекомендательного совета по отбору художественных руководителей профессиональных государственных театров при министерстве.Министерство должно выбрать не менее двух и не более трех кандидатов из числа кандидатов, за исключением случаев, когда имеется только один кандидат. Список отобранных кандидатов будет представлен рекомендательному совету, который выберет кандидата на должность художественного руководителя и представит его министру культуры.Заявки принимаются до 4 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, театр, министерство культуры, спорта и молодежи грузии