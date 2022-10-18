https://sputnik-georgia.ru/20221018/minzdrav-gruzii-zapretil-vip-uslugi-v-bolnitsakh-271435034.html

Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах

Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах

С 1 ноября Минздрав вводит новую модель финансирования клиник, т. н. систему DRG 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T17:38+0400

2022-10-18T17:38+0400

2022-10-18T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Минздрав Грузии намерен строго контролировать факты VIP-услуг в клиниках страны, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили, добавив, что во всех больницах будут одинаковые тарифы.С 1 ноября Минздрав вводит новую модель финансирования клиник, так называемую систему DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна была быть внедрена еще с 3 октября, однако процесс был перенесен по просьбе ассоциации клиник страны.По словам Азарашвили, и Минздрав, и медицинский сектор Грузии полностью готовы к переходу на новую модель финансирования больниц."Мы очень строго будем контролировать соплатежи со стороны пациентов. Они должны быть только и только с 0% до 30% в соответствии с пакетами программы всеобщего здравоохранения", - подчеркнул Азарашвили.Как отметил министр, ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По словам министра, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане."Когда мы приведем в порядок финансовую часть и медицинское качество, мы увеличим и довольство наших граждан. Они будут знать, что, когда обратятся в клинику, то получат там качественный медсервис, который будет покрыт государством", - отметил Азарашвили.Аббревиатура DRG расшифровывается как Diagnostic Related Group, что в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG понимается система ценообразования для стационарных медуслуг. При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев.Что касается пациентов, то они будут обязаны оплачивать лишь процент стоимости, который не покрывает государственная страховка. Никаких дополнительных расходов нести им не придется.По решению Минздрава страны, на первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: В Минздраве пояснили, что данные медицинские услуги будут финансироваться в соответствии с тарифами, установленными по приказу министра.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что данный метод финансирования внедрен во многих странах мира и в Грузии он вводится именно на опыте этих стран. Глава Минздрава Зураб Азарашвили назвал эту модель "системой справедливого платежа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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