https://sputnik-georgia.ru/20221018/moshenniki-v-gruzii-prisvoili-gosudarstvennye-zemli-271425761.html

Мошенники в Грузии присвоили государственные земли

Мошенники в Грузии присвоили государственные земли

С использованием фальшивых документов обвиняемые оформили на себя принадлежащий государству земельный участок 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии возбудили уголовное дело в отношении двух лиц, которые завладели госимуществом в крупном размере путем фальсификации документов, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, в 2021 году с использованием фальшивых документов обвиняемые зарегистрировали в собственность принадлежащий государству земельный участок в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети).Речь идет о земельном участке площадью в 9,1 тысячи квадратных метров, рыночная стоимость которой составляет более 426,9 тысячи лари (более 152,4 тысячи долларов).Следствие также установило, что обвиняемые с использованием фальшивых документов пытались зарегистрировать дополнительно три земельных участка общей стоимостью в более 1,6 миллиона лари (примерно 590 тысяч долларов). Указанный факт был пресечен в результате оперативных следственных действий.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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