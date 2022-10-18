https://sputnik-georgia.ru/20221018/moshenniki-v-gruzii-prisvoili-gosudarstvennye-zemli-271425761.html
Мошенники в Грузии присвоили государственные земли
Мошенники в Грузии присвоили государственные земли
С использованием фальшивых документов обвиняемые оформили на себя принадлежащий государству земельный участок 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T13:33+0400
2022-10-18T13:33+0400
2022-10-18T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии возбудили уголовное дело в отношении двух лиц, которые завладели госимуществом в крупном размере путем фальсификации документов, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, в 2021 году с использованием фальшивых документов обвиняемые зарегистрировали в собственность принадлежащий государству земельный участок в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети).Речь идет о земельном участке площадью в 9,1 тысячи квадратных метров, рыночная стоимость которой составляет более 426,9 тысячи лари (более 152,4 тысячи долларов).Следствие также установило, что обвиняемые с использованием фальшивых документов пытались зарегистрировать дополнительно три земельных участка общей стоимостью в более 1,6 миллиона лари (примерно 590 тысяч долларов). Указанный факт был пресечен в результате оперативных следственных действий.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мцхета
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мцхета
Мошенники в Грузии присвоили государственные земли
С использованием фальшивых документов обвиняемые оформили на себя принадлежащий государству земельный участок
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии возбудили уголовное дело в отношении двух лиц, которые завладели госимуществом в крупном размере путем фальсификации документов, говорится в сообщении ведомства.
По данным
следствия, в 2021 году с использованием фальшивых документов обвиняемые зарегистрировали в собственность принадлежащий государству земельный участок в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети).
Речь идет о земельном участке площадью в 9,1 тысячи квадратных метров, рыночная стоимость которой составляет более 426,9 тысячи лари (более 152,4 тысячи долларов).
Следствие также установило, что обвиняемые с использованием фальшивых документов пытались зарегистрировать дополнительно три земельных участка общей стоимостью в более 1,6 миллиона лари (примерно 590 тысяч долларов). Указанный факт был пресечен в результате оперативных следственных действий.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков" и "Мошенничество", наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.