https://sputnik-georgia.ru/20221018/na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-vosstanavlivayut-povrezhdennye-uchastki-271432731.html

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстанавливают поврежденные участки

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстанавливают поврежденные участки

На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T16:36+0400

2022-10-18T16:36+0400

2022-10-18T16:36+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/10/266032125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93f466a4db2d264111b9d458111ecccc.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают 22 участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, которые были повреждены из-за непогоды, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Обильные осадки, обрушившиеся на регион в конце июня, повредили несколько участков автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Ликвидационные работы последствий стихии были проведены незамедлительно, соответственно движение было восстановлено.На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. На 22 разных участках восстанавливают проезжую часть дороги, укрепляют поврежденную землю.Департамент автомобильных дорог также осуществляет работы по прокладке железобетонных труб и стены, берегоукрепительных креплений из каменных набросков. Как отмечают в ведомстве, основные работы будут завершены к концу года.Предположительная стоимость работ достигает 10 миллионов лари (3,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, департамент автомобильных дорог