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https://sputnik-georgia.ru/20221018/na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-vosstanavlivayut-povrezhdennye-uchastki-271432731.html
На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстанавливают поврежденные участки
На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстанавливают поврежденные участки
На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T16:36+0400
2022-10-18T16:36+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают 22 участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, которые были повреждены из-за непогоды, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Обильные осадки, обрушившиеся на регион в конце июня, повредили несколько участков автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Ликвидационные работы последствий стихии были проведены незамедлительно, соответственно движение было восстановлено.На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. На 22 разных участках восстанавливают проезжую часть дороги, укрепляют поврежденную землю.Департамент автомобильных дорог также осуществляет работы по прокладке железобетонных труб и стены, берегоукрепительных креплений из каменных набросков. Как отмечают в ведомстве, основные работы будут завершены к концу года.Предположительная стоимость работ достигает 10 миллионов лари (3,6 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, департамент автомобильных дорог

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили восстанавливают поврежденные участки

16:36 18.10.2022
© Depositphotos / yocamonГрузовик, архивное фото
Грузовик, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / yocamon
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На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские специалисты восстанавливают 22 участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, которые были повреждены из-за непогоды, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Обильные осадки, обрушившиеся на регион в конце июня, повредили несколько участков автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. Ликвидационные работы последствий стихии были проведены незамедлительно, соответственно движение было восстановлено.
На данном этапе идут работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры. На 22 разных участках восстанавливают проезжую часть дороги, укрепляют поврежденную землю.
Департамент автомобильных дорог также осуществляет работы по прокладке железобетонных труб и стены, берегоукрепительных креплений из каменных набросков. Как отмечают в ведомстве, основные работы будут завершены к концу года.
Предположительная стоимость работ достигает 10 миллионов лари (3,6 миллиона долларов).
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