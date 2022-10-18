https://sputnik-georgia.ru/20221018/nikto-ne-smozhet-uyti-ot-otvetstvennosti--mdinaradze-o-tragedii-v-parke-vake-271421206.html

"Никто не сможет уйти от ответственности" – Мдинарадзе о трагедии в парке Ваке

"Никто не сможет уйти от ответственности" – Мдинарадзе о трагедии в парке Ваке

Следователи попытаются в максимально короткие сроки достичь результата по этому делу, заявил генсек партии "Грузинская мечта" 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T11:27+0400

2022-10-18T11:27+0400

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мамука мдинарадзе

каха каладзе

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грузия

тбилиси

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Причастные к трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси, в результате которого погиб подросток, не смогут избежать ответственности, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.Исполнительный секретарь правящей партии уверен, что следователи попытаются в максимально короткие сроки достичь конкретного результата по этому делу."Больше я ничего не могу сказать. Это огромная трагедия и уверен, что все осознают это. В том числе и следственные органы, которые расследуют это дело и постараются в кратчайшие сроки достичь результата не ради какого-то результата, а ради установления правды", – отметил он.В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек. Помимо руководства и сотрудников компании "Грин сервис плюс", которая занималась ремонтом фонтана в парке Ваке, также опрошены сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мамука мдинарадзе, каха каладзе, новости, грузия, тбилиси, парк ваке