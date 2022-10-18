https://sputnik-georgia.ru/20221018/oppozitsiya-opredelilas-s-kandidatami-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-271445133.html

Оппозиция определилась с кандидатами на пост Народного защитника Грузии

Оппозиция определилась с кандидатами на пост Народного защитника Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции 18.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт - Sputnik. Оппозиционные партии "Лело", "Стратегия Агмашенебели" определились с тремя кандидатами на пост Народного защитника.У партий есть время до 21 октября назвать семь кандидатов на пост Народного защитника, после чего рассмотрения кандидатов в комитетах на пленарном заседании.Партии в качестве кандидатов предложили основателя НПО "Партнерство за права человека", адвоката по делам детей и лиц с ОВЗ Анну Абашидзе, заместителя Народного защитника Грузии Георгия Бурджанадзе и основателя НПО "Страж суда Грузии", бывшего члена Высшего совета юстиции по квоте оппозиции Нази Джанезашвили.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, омбудсмен, народный защитник грузии, лело для грузии, парламент грузии