https://sputnik-georgia.ru/20221018/oppozitsiya-opredelilas-s-kandidatami-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-271445133.html
Оппозиция определилась с кандидатами на пост Народного защитника Грузии
Оппозиция определилась с кандидатами на пост Народного защитника Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T22:29+0400
2022-10-18T22:29+0400
2022-10-18T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт - Sputnik. Оппозиционные партии "Лело", "Стратегия Агмашенебели" определились с тремя кандидатами на пост Народного защитника.У партий есть время до 21 октября назвать семь кандидатов на пост Народного защитника, после чего рассмотрения кандидатов в комитетах на пленарном заседании.Партии в качестве кандидатов предложили основателя НПО "Партнерство за права человека", адвоката по делам детей и лиц с ОВЗ Анну Абашидзе, заместителя Народного защитника Грузии Георгия Бурджанадзе и основателя НПО "Страж суда Грузии", бывшего члена Высшего совета юстиции по квоте оппозиции Нази Джанезашвили.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, омбудсмен, народный защитник грузии, лело для грузии, парламент грузии
грузия, политика, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, омбудсмен, народный защитник грузии, лело для грузии, парламент грузии
Оппозиция определилась с кандидатами на пост Народного защитника Грузии
22:29 18.10.2022 (обновлено: 22:52 18.10.2022)
Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции
ТБИЛИСИ, 18 окт - Sputnik. Оппозиционные партии "Лело", "Стратегия Агмашенебели" определились с тремя кандидатами на пост Народного защитника.
У партий есть время до 21 октября назвать семь кандидатов на пост Народного защитника, после чего рассмотрения кандидатов в комитетах на пленарном заседании.
Партии в качестве кандидатов предложили основателя НПО "Партнерство за права человека", адвоката по делам детей и лиц с ОВЗ Анну Абашидзе, заместителя Народного защитника Грузии Георгия Бурджанадзе и основателя НПО "Страж суда Грузии", бывшего члена Высшего совета юстиции по квоте оппозиции Нази Джанезашвили.
"Мы назвали трех кандидатов, и мы заранее сказали, что назовем трех кандидатов, которых представили неправительственные организации, и во время процесса избрания посмотрим на представленных кандидатов других партий. У всех есть равные права и ответственность, чтобы решить вопрос",- сказал депутат от партии "Лело" Давид Усупашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.