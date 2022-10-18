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Это односторонняя дружба – Кобахидзе об отношениях Грузии с Украиной
Это односторонняя дружба – Кобахидзе об отношениях Грузии с Украиной
Депутат назвал тяжелым событием, когда обвиняемый по конкретным преступлениям в Грузии ходит в международные структуры от имени власти Украины 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T19:58+0400
2022-10-18T19:58+0400
2022-10-18T20:08+0400
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зураб адеишвили
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украина
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузию с Украиной связывает односторонняя дружба и односторонняя солидарность, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Об этом Кобахидзе заявил, комментируя встречу Генерального прокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на котором присутствовал бывший замглавы Минюста Грузии Зураб Адеишвили, ныне руководитель Антикоррупционного агентства Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер."Нас с Украиной связывает односторонняя дружба, односторонняя солидарность, односторонний учет интересов, что очень тяжелое и неприемлемое явление", - заявил Кобахидзе журналист.По его словам, Адеишвили является не только обвиняемым по конкретным преступлениям, но был "создателем одной из самых уродливых репрессивных машин последних лет".Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, украина, совет европы
грузия, политика, новости, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, украина, совет европы
Это односторонняя дружба – Кобахидзе об отношениях Грузии с Украиной
19:58 18.10.2022 (обновлено: 20:08 18.10.2022)
Депутат назвал тяжелым событием, когда обвиняемый по конкретным преступлениям в Грузии ходит в международные структуры от имени власти Украины
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузию с Украиной связывает односторонняя дружба и односторонняя солидарность, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Об этом Кобахидзе заявил, комментируя встречу Генерального прокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на котором присутствовал бывший замглавы Минюста Грузии Зураб Адеишвили, ныне руководитель Антикоррупционного агентства Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.
"Нас с Украиной связывает односторонняя дружба, односторонняя солидарность, односторонний учет интересов, что очень тяжелое и неприемлемое явление", - заявил Кобахидзе журналист.
По его словам, Адеишвили является не только обвиняемым по конкретным преступлениям, но был "создателем одной из самых уродливых репрессивных машин последних лет".
"Это человек, который попирал права человека, создавал репрессивную машину, был у истоков рэкета бизнеса и т.д. Когда такой человек ходит в международные структуры от имени власти Украины, это тяжелое событие. Что поделаешь – это продолжение односторонней дружбы", - отметил Кобахидзе.
Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.
На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.