https://sputnik-georgia.ru/20221018/otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy-odnostoronnie--mnenie-glavy-pravyaschey-partii-271440829.html

Это односторонняя дружба – Кобахидзе об отношениях Грузии с Украиной

Это односторонняя дружба – Кобахидзе об отношениях Грузии с Украиной

Депутат назвал тяжелым событием, когда обвиняемый по конкретным преступлениям в Грузии ходит в международные структуры от имени власти Украины 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T19:58+0400

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зураб адеишвили

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украина

совет европы

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузию с Украиной связывает односторонняя дружба и односторонняя солидарность, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Об этом Кобахидзе заявил, комментируя встречу Генерального прокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на котором присутствовал бывший замглавы Минюста Грузии Зураб Адеишвили, ныне руководитель Антикоррупционного агентства Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер."Нас с Украиной связывает односторонняя дружба, односторонняя солидарность, односторонний учет интересов, что очень тяжелое и неприемлемое явление", - заявил Кобахидзе журналист.По его словам, Адеишвили является не только обвиняемым по конкретным преступлениям, но был "создателем одной из самых уродливых репрессивных машин последних лет".Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, украина, совет европы