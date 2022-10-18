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Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии
Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии
Экономическая и политическая стабильность в Грузии в период сложной геополитической ситуации – результат взвешенной позиции правящей партии "Грузинская мечта –... 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T10:38+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я "нещадно" критикую "Мечту" как аналитик, как человек с определенным опытом работы в политике и государственных органах, всегда основываясь на фактах. Но в данном случае я считаю, что они действуют оптимально, реалистично, прагматично и результат налицо", - подчеркнул Мамрадзе.Правительство Грузии не раз заявляло, что страна не присоединится к антироссийским экономическим санкциям и не будет вводить визовый режим для россиян. Также члены "Грузинской мечты" не раз в жесткой форме проявляли недовольство призывами украинских властей подключиться к военным действиями против России.
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мультимедиа, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, видео
мультимедиа, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, видео
Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии
10:38 18.10.2022 (обновлено: 11:18 18.10.2022)
Экономическая и политическая стабильность в Грузии в период сложной геополитической ситуации – результат взвешенной позиции правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Я "нещадно" критикую "Мечту" как аналитик, как человек с определенным опытом работы в политике и государственных органах, всегда основываясь на фактах. Но в данном случае я считаю, что они действуют оптимально, реалистично, прагматично и результат налицо", - подчеркнул Мамрадзе.
Правительство Грузии не раз заявляло, что страна не присоединится к антироссийским экономическим санкциям и не будет вводить визовый режим для россиян. Также члены "Грузинской мечты" не раз в жесткой форме проявляли недовольство призывами украинских властей подключиться к военным действиями против России.