https://sputnik-georgia.ru/20221018/politolog-stabilnost-v-gruzii--rezultat-politiki-pravyaschey-partii-271421358.html

Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии

Политолог: Стабильность в Грузии – результат политики правящей партии

Экономическая и политическая стабильность в Грузии в период сложной геополитической ситуации – результат взвешенной позиции правящей партии "Грузинская мечта –... 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T10:38+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я "нещадно" критикую "Мечту" как аналитик, как человек с определенным опытом работы в политике и государственных органах, всегда основываясь на фактах. Но в данном случае я считаю, что они действуют оптимально, реалистично, прагматично и результат налицо", - подчеркнул Мамрадзе.Правительство Грузии не раз заявляло, что страна не присоединится к антироссийским экономическим санкциям и не будет вводить визовый режим для россиян. Также члены "Грузинской мечты" не раз в жесткой форме проявляли недовольство призывами украинских властей подключиться к военным действиями против России.

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