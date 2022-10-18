https://sputnik-georgia.ru/20221018/semya-dzhordzha-floyda-namerena-podat-v-sud-na-kane-uesta-271419663.html
Семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на Канье Уэста
Семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на Канье Уэста
В последнее время рэпера Канье Уэста так и тянет на скандалы 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T10:45+0400
2022-10-18T10:45+0400
2022-10-18T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Канье Уэст вновь в центре скандала – на этот раз семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на рэпера из-за его комментария о гибели их родственника, пишет The Guardian.Об этом он рассказал в ходе обсуждения документального фильма "Величайшая ложь из когда‑либо проданных: Джордж Флойд и подъем BLM".Напомним, убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты в США, а также дискуссию о необходимости реформировать правоохранительную систему Америки.К слову, ранее официальные страницы рэп-исполнителя заблокировали в нескольких соцсетях из-за его антисемитских высказываний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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канье уэст, сша, в мире, новости, the guardian, шоу-бизнес
канье уэст, сша, в мире, новости, the guardian, шоу-бизнес
Семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на Канье Уэста
В последнее время рэпера Канье Уэста так и тянет на скандалы
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Канье Уэст вновь в центре скандала – на этот раз семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на рэпера из-за его комментария о гибели их родственника, пишет
The Guardian.
Канье в подкасте Drink Champs заявил, что Флойд погиб из-за злоупотребления наркотиками, а не из-за действий полицейского, который превысил полномочия.
Об этом он рассказал в ходе обсуждения документального фильма "Величайшая ложь из когда‑либо проданных: Джордж Флойд и подъем BLM".
Напомним, убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты в США, а также дискуссию о необходимости реформировать правоохранительную систему Америки.
К слову, ранее официальные страницы рэп-исполнителя заблокировали в нескольких соцсетях из-за его антисемитских высказываний.