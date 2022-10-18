https://sputnik-georgia.ru/20221018/smertelnaya-privychka-uchenye-vyyasnili-kak-nedostatok-sna-menyaet-organizm-271425457.html

Смертельная привычка. Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм

Смертельная привычка. Ученые выяснили, как недостаток сна меняет организм

Американские ученые выяснили, что регулярный недосып приводит к серьезным сбоям на молекулярном уровне — меняется структура иммунных клеток 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T13:13+0400

2022-10-18T13:13+0400

2022-10-18T13:13+0400

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Американские ученые выяснили, что регулярный недосып приводит к серьезным сбоям на молекулярном уровне — меняется структура иммунных клеток. Это способствует развитию воспалительных процессов и в конечном итоге — преждевременному старению. О негативных последствиях нарушения сна, читайте в материале колумниста РИА Новости Владислава Стрекопытов.Опасный недосыпСон — базовая потребность человека, такая же, как еда, питье или дыхание. Все знают: стоит один раз не выспаться, как падает работоспособность, ухудшается реакция, портится настроение. При хроническом недосыпании нарушается обмен веществ, растет риск развития заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, обостряются многие хронические проблемы со здоровьем.Наконец, многочисленные исследования подтверждают связь между недосыпанием и ожирением. Недостаток сна серьезно влияет на метаболические процессы, увеличивая чувство голода и снижая ощущение насыщения. Это приводит к перееданию и набору лишнего веса.Эксперименты на животных показывают, что длительное лишение сна грозит развитием онкологических патологий и даже летальным исходом. Причина — в истощении жизненных сил организма и, как следствие, в сбоях в работе иммунной системы: она не в состоянии вовремя распознать и обезвредить злокачественные образования.Удар по иммунной системеВ первую очередь страдает защитная функция организма. Хороший сон поддерживает нормальное воспроизводство и программирование гемоцитобластов — самых ранних стволовых клеток, которые дают начало всем остальным, в том числе лимфоцитам и моноцитам — главным элементам иммунной системы.По словам невролога-сомнолога, кандидата медицинских наук Ирины Завалко, качество сна влияет как на количество иммунных клеток, так и на выделение веществ, регулирующих работу иммунной системы в целом — цитокинов и интерлейкинов."Сон помогает организму справляться с воспалением, а его недостаток приводит к развитию аутоиммунных заболеваний", — поясняет она.Недавно американские ученые выяснили, что при регулярном недосыпании даже в течение непродолжительного времени меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, которые отвечают за производство лейкоцитов. А это может иметь долгосрочный эффект.Исследователи 24 недели наблюдали за группой из 14 здоровых взрослых людей, мужчин и женщин от 20 до 75 лет. Первые шесть недель они спали по восемь часов в сутки. Потом был шестинедельный перерыв, во время которого участники вернулись к прежнему образу жизни. Затем им сократили время сна на 90 минут еще на шесть недель.После обработки результатов оказалось, что в период ограничения сна в образцах крови резко выросло количество иммунных стволовых клеток. Ученые интерпретировали это как реакцию организма на внутреннее воспаление. Авторы отмечают: высокий темп выработки иммунных клеток характерен для состояния клонального кроветворения, связанного с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ускоренным старением.Сравнение основных параметров первой и третьей фазы исследования: а — время сна участников; b — разница в количестве лейкоцитов; с — разница в количестве изменений в ДНК иммунных клетокДолгосрочный эффектАвторы впервые доказали, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным генетическим изменениям. К концу шестой недели третьей фазы эксперимента у всех участников наметились сбои в ДНК иммунных клеток, которые до конца наблюдений так и не восстановились.Аналогичный эксперимент, проведенный на мышах, полностью подтвердил выводы ученых. У всех животных с нарушенным сном авторы наблюдали увеличение общего количества иммунных клеток и их перепрограммирование. При этом иммунные стволовые клетки сохраняли измененную структуру и продолжали производить дополнительные лейкоциты даже после нескольких недель восстановительного сна. В течение всего этого времени мыши были более восприимчивыми к воспалениям и инфекционным заболеваниям.Примечательно, что не все виды иммунных стволовых клеток одинаково реагировали на недостаток сна увеличением пролиферации. В некоторых кластерах их даже становилось меньше. Но в целом исследователи отметили рост их общего количества на фоне сокращения разнообразия и старения клеточной популяции. Согласно результатам предыдущих исследований, такие изменения служат предпосылкой развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции.Для снижения рисков авторы рекомендуют придерживаться здорового режима сна, особенно в раннем возрасте. И напоминают: взрослым людям необходимо спать семь-восемь часов в сутки, пожилым — семь-девять, а детям до 17 лет — ориентировочно восемь-десять.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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