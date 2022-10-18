https://sputnik-georgia.ru/20221018/tragediya-v-parke-vake-pochemu-v-fontane-okazalsya-kabel-vysokogo-napryazheniya-271438066.html

Трагедия в парке Ваке: почему в фонтане оказался кабель высокого напряжения

Трагедия в парке Ваке: почему в фонтане оказался кабель высокого напряжения

Мэрия Тбилиси заявляет, что сотрудничает со следствием и готова взять на себя ответственность 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T18:48+0400

2022-10-18T18:48+0400

2022-10-18T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт - Sputnik. Мэрия Тбилиси не меняла проекта компании LMC, в котором было указано, что насос, работающий от высокого напряжения, должен был быть внутри фонтана, говорится в заявлении городского правительства.Проектировщик фонтанов от компании LMC Шалва Куридзе спустя почти неделю после гибели 13-летней девочки от удара током в фонтане парка Ваке заявил, что мэрия изменила проект, согласно которому насос, работающий от высокого напряжения, должен был находиться в колодце рядом с фонтаном, а не внутри него.Мэрия Тбилиси заявляет, что сотрудничает со следствием и готова взять на себя ответственность в случае подтверждения вины ее сотрудников.Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси уже опрошены более 100 человек. Помимо руководства и сотрудников компании "Грин сервис плюс", которая занималась ремонтом фонтана в парке Ваке, также опрошены сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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