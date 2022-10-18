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Транзит газа из России в Армению через Грузию прекращен
Транзит газа из России в Армению через Грузию прекращен
Снабжение газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов республики 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T10:02+0400
2022-10-18T10:02+0400
2022-10-18T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Подача природного газа в Армению 18-19 октября будет временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".Отмечается, что поставки будут временно прекращены для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье, передает Sputnik Армения.В указанный период снабжение газом будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, новости, экономика, россия, газопровод, газ, грузия
армения, новости, экономика, россия, газопровод, газ, грузия
Транзит газа из России в Армению через Грузию прекращен
Снабжение газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов республики
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Подача природного газа в Армению 18-19 октября будет временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
Отмечается, что поставки будут временно прекращены для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье, передает Sputnik Армения
.
В указанный период снабжение газом будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов.