https://sputnik-georgia.ru/20221018/tranzit-gaza-iz-rossii-v-armeniyu-cherez-gruziyu-prekraschen-271415351.html

Транзит газа из России в Армению через Грузию прекращен

Транзит газа из России в Армению через Грузию прекращен

Снабжение газа будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов республики 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Подача природного газа в Армению 18-19 октября будет временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".Отмечается, что поставки будут временно прекращены для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье, передает Sputnik Армения.В указанный период снабжение газом будет осуществляться без ограничений за счет внутренних ресурсов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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