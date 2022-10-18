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Турция повела испытание баллистической ракеты на Черном море

Турция повела испытание баллистической ракеты на Черном море

Запуск ракеты был произведен с мобильной платформы на Черном море близ границы с Грузией 18.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Турция провела испытание баллистической ракеты малой дальности собственной секретной разработки. По данным агентства, запуск был произведен с мобильной платформы на Черном море, недалеко от города Ризе, что близ границы с Грузией.Со слов источника агентство Bloomberg сообщило, что снаряд пролетел 561 километр за 458 секунд, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это абсолютный рекорд для любого подобного оружия, разработанного в Турции.Отмечается, что над секретным проектом, получившим название "Тайфун", работают уже несколько лет. Сообщать другие детали источники не стали.При этом видео испытаний уже опубликовали в соцсетях ряд турецких и азербайджанских пользователей. Так, некий Вугар Бахшализаде (колумнист The Jerusalem Post и издания The National Interest), в частности, написал: "Теперь Турция может поражать цели далеко за пределами Афин. И я почти уверен, что им нужны ракеты еще большей дальности, а также ядерные боеголовки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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