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Турция повела испытание баллистической ракеты на Черном море
Турция повела испытание баллистической ракеты на Черном море
Запуск ракеты был произведен с мобильной платформы на Черном море близ границы с Грузией 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T19:34+0400
2022-10-18T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Турция провела испытание баллистической ракеты малой дальности собственной секретной разработки. По данным агентства, запуск был произведен с мобильной платформы на Черном море, недалеко от города Ризе, что близ границы с Грузией.Со слов источника агентство Bloomberg сообщило, что снаряд пролетел 561 километр за 458 секунд, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это абсолютный рекорд для любого подобного оружия, разработанного в Турции.Отмечается, что над секретным проектом, получившим название "Тайфун", работают уже несколько лет. Сообщать другие детали источники не стали.При этом видео испытаний уже опубликовали в соцсетях ряд турецких и азербайджанских пользователей. Так, некий Вугар Бахшализаде (колумнист The Jerusalem Post и издания The National Interest), в частности, написал: "Теперь Турция может поражать цели далеко за пределами Афин. И я почти уверен, что им нужны ракеты еще большей дальности, а также ядерные боеголовки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, bloomberg, баллистическая ракета
Турция повела испытание баллистической ракеты на Черном море
19:34 18.10.2022 (обновлено: 19:38 18.10.2022)
Запуск ракеты был произведен с мобильной платформы на Черном море близ границы с Грузией
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Турция провела испытание баллистической ракеты малой дальности собственной секретной разработки.
По данным агентства, запуск был произведен с мобильной платформы на Черном море, недалеко от города Ризе, что близ границы с Грузией.
Со слов источника агентство Bloomberg
сообщило, что снаряд пролетел 561 километр за 458 секунд, прежде чем упал у побережья порта Синоп. Это абсолютный рекорд для любого подобного оружия, разработанного в Турции.
Отмечается, что над секретным проектом, получившим название "Тайфун", работают уже несколько лет. Сообщать другие детали источники не стали.
При этом видео испытаний уже опубликовали в соцсетях ряд турецких и азербайджанских пользователей.
Так, некий Вугар Бахшализаде (колумнист The Jerusalem Post и издания The National Interest), в частности, написал: "Теперь Турция может поражать цели далеко за пределами Афин. И я почти уверен, что им нужны ракеты еще большей дальности, а также ядерные боеголовки".