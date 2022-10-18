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В Грузии могут запретить разведение некоторых пород собак

В Грузии могут запретить разведение некоторых пород собак

В стране поднялась паника из-за учащения случаев нападения домашних собак определенных пород 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт - Sputnik. Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента разрабатывает новый проект закона, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак, заявил главный юрист агентства Кахабер Иоселиани. В последнее время в Грузии поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей домашних собак определенных пород.По его словам, в данный момент авторы проекта работают над составлением списка конкретных пород, которых можно отнести к бойцовским или агрессивным.В то же время он подчеркнул, что даже в случае введения запрета он не коснется тех, кто уже держит собак этих пород."У закона не будет обратной силы. Хозяевам собак этих пород не придется увозить их из страны или усыплять. Закон распространится на период после его принятия", - сказал Иоселиани.Еще одним новшеством проекта будет запрет на выгул собак агрессивных пород детям до 16 лет.В то же время Иоселиани отметил, что в Грузии на данный момент нет единого законодательства о правилах выгула животных, а новый закон решит эту проблему."В том случае, если парламент поддержит законопроект, по всей стране войдет в силу запрет на выгул агрессивных пород в определенные часы без короткого поводка и намордника, а также использование контейнера для сбора фекалий", - сказал Иоселиани.С инициативой Агентства мониторинга животных согласен лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который поднял вопрос о проблеме агрессивных пород на заседании парламента."В Рустави питбуль покусал двух человек. В тот же день собака покусала ребенка в Хелвачаури. Четыре человека до этого покусал питбуль в Варкетили. Такой же факт произошел и в районе Окросубани. Я не хочу никого поощрять, у меня самого есть собака, и я обожаю животных, но существует вопрос ответственности каждого из нас. Это системная проблема, и необходимы ее контроль и регуляции", - сказал Элисашвили.В Тбилиси в дневные часы запрещен выгул собак без поводка и намордника, в вечерние и утренние часы возможен выгул собак только в наморднике. При этом собака не должна гулять на свободном выгуле в парках и общественных местах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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