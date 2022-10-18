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В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых
В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых
Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие следственные органы 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили в регионе Имерети факты незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, в городе Зестафони с целью добычи марганцевого шлака граждане провели под зданием специальный тоннель.На текущей территории выявлено 0,6 тонн незаконно добытого материала. Также выявлен так называемый пункт сдачи, где было размещено 24 тонны незаконно добытого марганцевого шлака. Материалы опечатаны, составлена соответствующая документация.Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие следственные органы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, имерети
грузия, новости, происшествия, имерети

В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых

11:48 18.10.2022 (обновлено: 12:06 18.10.2022)
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaВ Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых
В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
© Department of Environmental Supervision of Georgia
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Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие следственные органы
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили в регионе Имерети факты незаконной добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства.
© Department of Environmental Supervision of GeorgiaВ Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых
В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
В Грузии выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых
© Department of Environmental Supervision of Georgia
В частности, в городе Зестафони с целью добычи марганцевого шлака граждане провели под зданием специальный тоннель.
На текущей территории выявлено 0,6 тонн незаконно добытого материала. Также выявлен так называемый пункт сдачи, где было размещено 24 тонны незаконно добытого марганцевого шлака. Материалы опечатаны, составлена соответствующая документация.
Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного преступления, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие следственные органы.
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