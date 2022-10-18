https://sputnik-georgia.ru/20221018/v-gruziyu-iz-turtsii-pytalis-vvezti-nozhi-i-pistolety-271415475.html

В Грузию из Турции пытались ввезти ножи и пистолеты

В Грузию из Турции пытались ввезти ножи и пистолеты

В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T07:32+0400

2022-10-18T07:32+0400

2022-10-18T07:59+0400

грузия

новости

происшествия

турция

тпп "сарпи"

контрабанда

контрабанда оружия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897260_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_8133a9b8b73efb58ca36b5cc6a11fc5a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили факт ввоза в страну огнестрельного оружия через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.По информации ведомства, ввезти не задекларированное оружие в страну пытался гражданин Грузии.В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также детали оружия, 18 патронов и пять ножей разных размеров.Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", контрабанда, контрабанда оружия