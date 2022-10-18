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В Грузию из Турции пытались ввезти ножи и пистолеты
В Грузию из Турции пытались ввезти ножи и пистолеты
В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T07:32+0400
2022-10-18T07:32+0400
2022-10-18T07:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили факт ввоза в страну огнестрельного оружия через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.По информации ведомства, ввезти не задекларированное оружие в страну пытался гражданин Грузии.В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также детали оружия, 18 патронов и пять ножей разных размеров.Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", контрабанда, контрабанда оружия
грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", контрабанда, контрабанда оружия
В Грузию из Турции пытались ввезти ножи и пистолеты
07:32 18.10.2022 (обновлено: 07:59 18.10.2022)
В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили факт ввоза в страну огнестрельного оружия через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
По информации ведомства, ввезти не задекларированное оружие в страну пытался гражданин Грузии.
В ходе досмотра автомобиля, которым управлял задержанный, были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также детали оружия, 18 патронов и пять ножей разных размеров.
Дело передано в МВД для дальнейшего реагирования.