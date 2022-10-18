https://sputnik-georgia.ru/20221018/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-nachinaet-borbu-za-vykhod-na-che-271427704.html
Юношеская сборная Грузии по футболу начинает борьбу за выход на ЧЕ
Юношеская сборная Грузии по футболу начинает борьбу за выход на ЧЕ
Первый матч подопечные Георгия Хизанишвили сыграют с Израилем 25 октября 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T14:34+0400
2022-10-18T14:34+0400
2022-10-18T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу до 17 (U-17) начинает подготовку к отборочному раунду чемпионата Европы 2023 года, который пройдет в Венгрии в мае будущего года.Базовой командой национальной сборной является академия "Динамо Тбилиси", из которой Георгий Хизанишвили пригласил 15 игроков, и 5 – из академии "Сабуртало".Расписание матчей:25 октября, 18:0028 октября, 18:0031 октября, 18:00Состав U17Вратари: Сосо Копалиани ("Локомотив" Тбилиси), Мате Саури ("Динамо" Тбилиси).Защитники: Давид Келдишвили, Георгий Мепаришвили, Лука Шашиашвили, Ника Бендианишвили, Рати Григалава (все – "Динамо" Тбилиси), Георгий Николаишвили, Александр Амисулашвили (оба – "Сабуртало"), Торнике Миндиашвили ("Орта", Испания), Гиги Гогия ("Флитвуд Таун", Англия), Георгий Гогатишвили ("Локомотив" Тбилиси).Полузащитники: Лексо Пейкришвили, Цотне Берелидзе, Лука Бубутеишвили, Авто Машава, Даниил Кварцхава, Саба Самушия, Темур Одикадзе, Вахо Салия (все – "Динамо" Тбилиси), Дата Инаишвили, Саба Гегучадзе, Георгий Гогсадзе (все трое – "Сабуртало").Нападающие: Александр Туркия ("Динамо" Тбилиси), Георгий Хинтибидзе ("Колхети-1913").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, израиль, англия, саба самушия, футбол, юношеская сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, тбилиси, израиль, англия, саба самушия, футбол, юношеская сборная грузии по футболу
Юношеская сборная Грузии по футболу начинает борьбу за выход на ЧЕ
Первый матч подопечные Георгия Хизанишвили сыграют с Израилем 25 октября
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу до 17 (U-17) начинает подготовку к отборочному раунду чемпионата Европы 2023 года, который пройдет в Венгрии в мае будущего года.
Первый матч подопечные Георгия Хизанишвили сыграют с Израилем 25 октября в 18:00. В группе с Грузией, кроме Израиля, также Англия и Литва. Все три матча будут сыграны в Грузии.
Базовой командой национальной сборной является академия "Динамо Тбилиси", из которой Георгий Хизанишвили пригласил 15 игроков, и 5 – из академии "Сабуртало".
Состав U17
Вратари: Сосо Копалиани ("Локомотив" Тбилиси), Мате Саури ("Динамо" Тбилиси).
Защитники: Давид Келдишвили, Георгий Мепаришвили, Лука Шашиашвили, Ника Бендианишвили, Рати Григалава (все – "Динамо" Тбилиси), Георгий Николаишвили, Александр Амисулашвили (оба – "Сабуртало"), Торнике Миндиашвили ("Орта", Испания), Гиги Гогия ("Флитвуд Таун", Англия), Георгий Гогатишвили ("Локомотив" Тбилиси).
Полузащитники: Лексо Пейкришвили, Цотне Берелидзе, Лука Бубутеишвили, Авто Машава, Даниил Кварцхава, Саба Самушия, Темур Одикадзе, Вахо Салия (все – "Динамо" Тбилиси), Дата Инаишвили, Саба Гегучадзе, Георгий Гогсадзе (все трое – "Сабуртало").
Нападающие: Александр Туркия ("Динамо" Тбилиси), Георгий Хинтибидзе ("Колхети-1913").