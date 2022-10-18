https://sputnik-georgia.ru/20221018/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-nachinaet-borbu-za-vykhod-na-che-271427704.html

Юношеская сборная Грузии по футболу начинает борьбу за выход на ЧЕ

Юношеская сборная Грузии по футболу начинает борьбу за выход на ЧЕ

Первый матч подопечные Георгия Хизанишвили сыграют с Израилем 25 октября 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T14:34+0400

2022-10-18T14:34+0400

2022-10-18T14:34+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

израиль

англия

саба самушия

футбол

юношеская сборная грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251970526_0:0:1049:590_1920x0_80_0_0_1f784fd138cf23171da660f3ad20e0e8.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу до 17 (U-17) начинает подготовку к отборочному раунду чемпионата Европы 2023 года, который пройдет в Венгрии в мае будущего года.Базовой командой национальной сборной является академия "Динамо Тбилиси", из которой Георгий Хизанишвили пригласил 15 игроков, и 5 – из академии "Сабуртало".Расписание матчей:25 октября, 18:0028 октября, 18:0031 октября, 18:00Состав U17Вратари: Сосо Копалиани ("Локомотив" Тбилиси), Мате Саури ("Динамо" Тбилиси).Защитники: Давид Келдишвили, Георгий Мепаришвили, Лука Шашиашвили, Ника Бендианишвили, Рати Григалава (все – "Динамо" Тбилиси), Георгий Николаишвили, Александр Амисулашвили (оба – "Сабуртало"), Торнике Миндиашвили ("Орта", Испания), Гиги Гогия ("Флитвуд Таун", Англия), Георгий Гогатишвили ("Локомотив" Тбилиси).Полузащитники: Лексо Пейкришвили, Цотне Берелидзе, Лука Бубутеишвили, Авто Машава, Даниил Кварцхава, Саба Самушия, Темур Одикадзе, Вахо Салия (все – "Динамо" Тбилиси), Дата Инаишвили, Саба Гегучадзе, Георгий Гогсадзе (все трое – "Сабуртало").Нападающие: Александр Туркия ("Динамо" Тбилиси), Георгий Хинтибидзе ("Колхети-1913").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

израиль

англия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, израиль, англия, саба самушия, футбол, юношеская сборная грузии по футболу