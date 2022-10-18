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Зурабишвили пригласила премьера Молдовы в Грузию
Зурабишвили пригласила премьера Молдовы в Грузию
Гаврилицу пригласили принять участие в Международной женской конференции 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Кишиневе пригласила иностранного политика в Тбилиси.Встреча Зурабишвили с Гаврилицей состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского государства в Молдову.По информации пресс-службы администрации президента, стороны рассмотрели события на Украине и их влияние на экономические и социальные вопросы.Президент Грузии пригласила Наталью Гаврилицу на Международную женскую конференцию, которая пройдет в Тбилиси в 2023 году.Зурабишвили оправилась в Кишинев в понедельник. В рамках рабочего визита президент Грузии встретилась со своим молдавским коллегой Майей Санду. Переговоры с президентом Молдовы прошли в расширенном составе в сопровождении делегаций, после чего президенты провели совместную пресс-конференцию для СМИ.В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили. Она приняла участие в 17-й Батумской международной конференции.Дипломатические отношения между Грузией и Молдовой установлены с 25 июня 1992 года. Между странами действует безвизовый режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, саломе зурабишвили , молдова, тбилиси, украина
грузия, новости, саломе зурабишвили , молдова, тбилиси, украина
Зурабишвили пригласила премьера Молдовы в Грузию
Гаврилицу пригласили принять участие в Международной женской конференции
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Кишиневе пригласила иностранного политика в Тбилиси.
Встреча Зурабишвили с Гаврилицей состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского государства в Молдову.
По информации пресс-службы администрации президента, стороны рассмотрели события на Украине и их влияние на экономические и социальные вопросы.
"В такое время вдвойне важна помощь европейских партнеров и реализация совместных проектов, которые стояли на повестке дня", - заявила Зурабишвили.
Президент Грузии пригласила Наталью Гаврилицу на Международную женскую конференцию, которая пройдет в Тбилиси в 2023 году.
Зурабишвили оправилась в Кишинев в понедельник. В рамках рабочего визита президент Грузии встретилась со своим молдавским коллегой Майей Санду. Переговоры с президентом Молдовы прошли в расширенном составе в сопровождении делегаций, после чего президенты провели совместную пресс-конференцию для СМИ.
В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили. Она приняла участие в 17-й Батумской международной конференции.
Дипломатические отношения между Грузией и Молдовой установлены с 25 июня 1992 года. Между странами действует безвизовый режим.