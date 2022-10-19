https://sputnik-georgia.ru/20221019/absolyutnaya-utopiya--spiker-parlamenta-gruzii-o-novom-pravile-izbraniya-genprokurora-271463328.html

"Абсолютная утопия" – спикер парламента Грузии о новом правиле избрания Генпрокурора

"Абсолютная утопия" – спикер парламента Грузии о новом правиле избрания Генпрокурора

Парламент Грузии накануне в первом чтении принял поправки в Конституцию Грузии, меняющие правила избрания Генпрокурора 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T13:38+0400

2022-10-19T13:38+0400

2022-10-19T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Если бы правило избрания Генерального прокурора квалифицированным большинством было бы "хорошим", то никто бы не смог опередить в этом Европу, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Парламент Грузии накануне в первом чтении принял поправки в Конституцию Грузии, меняющие правила избрания Генпрокурора. Согласно законопроекту, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента.Если голосов не хватит ни в случае первого голосования, ни последующего, то генпрокурора можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год, а не на пять.По его словам, если посмотреть на опыт стран-членов Евросоюза, то есть только два случая, когда парламент избирает должностное лицо квалифицированным большинством.Это в Бельгии, в случае избрания членов Конституционного суда. И в Венгрии, где действует правило избрания Генпрокурора, которое, по словам Папуашвили, раскритиковано самой Венецианской комиссией, поскольку это дает меньшинству возможность заблокировать решение большинства."Если бы это было хорошее правило, безусловно, никто бы не опередил в этом Европу. Тем более, что Европа в целом ориентирована на консенсус", – подчеркнул Папуашвили.По его словам, на самом деле квалифицированным большинством в парламенте достигается не консенсус. Это инструмент, дабы меньшинство вынудило большинство согласиться с его решением, утверждает Папуашвили.Как отметил глава законодательного органа страны, демократия так не работает. "Это попытка в обход демократических процессов какими-то механизмами дать меньшинству рычаги власти", – заявил Папуашвили.По его словам, опыт Грузии говорит, что эта система у нас не работает, однако исходя из того, что данный вопрос в списке среди 12 рекомендаций ЕС, властям приходится его внедрять."В политических силах Грузии, и в том числе в НПО, лично я не нашел никого, кто бы сказал, что это наша инициатива и мы выдвинули это требование. Именно поэтому вся эта дискуссия, за которой мы наблюдаем в парламенте, абсурдна. На самом деле никто не поддерживает этот пункт, но все выполняем", – отметил он.На сегодняшний день генпрокурор избирается в Грузии простым большинством сразу на пять лет.За проект проголосовали как представители правящей партии "Грузинская мечта", которые считают проект правовым нонсенсом, так и представители оппозиционных партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи", "Сила народа" и "За Грузию".Изменение правила избрания генпрокурора наряду с проведением судебной реформы и принятием закона о деолигархизации является частью условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти обещали выполнить все условия до конца года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, европа, тбилиси, бельгия, венецианская комиссия, грузинская мечта