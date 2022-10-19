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Час расплаты. С чем столкнулась экономика США

Час расплаты. С чем столкнулась экономика США

Американская экономика неизбежно впадет в рецессию в течение года, уверены западные аналитики 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T15:17+0400

2022-10-19T15:17+0400

2022-10-19T15:17+0400

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Власти продолжают повышать процентную ставку, пытаясь обуздать рекордную инфляцию. Однако тем самым провоцируют рост безработицы и экономический спад. Что ждет США в ближайшее время — разбирался автор РИА Новости Ирина Красикова.Рецессия неизбежнаЭкономисты агентства Bloomberg с вероятностью в 100 процентов прогнозируют рецессию в США к октябрю 2023-го. Спад производства возникнет из-за рекордной инфляции. В сентябре в годовом выражении она составила 8,2 процента. За океаном к такому не привыкли. Последнее десятилетие цены росли менее чем на два процента в год.Однако новые условия вынуждают затянуть пояса — люди экономят на еде и бензине. На топливо приходится львиная доля трат домохозяйств. В подорожании почти половина американцев обвиняет Джо Байдена. Глава государства с претензиями не согласен: например, в Калифорнии, считает он, галлон горючего "всегда стоил семь долларов"."Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает нацию", — добавил он.Политики напомнили, что в среднем бензин подорожал почти до четырех долларов."Отличная работа, Байден, спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен", — съязвила председатель Республиканской партии Калифорнии Джессика Миллан.Более того, если верить президенту, рецессия в Соединенных Штатах маловероятна.Вторит Байдену его экономический советник Сесилия Роуз. Меры по борьбе с ростом цен оказались эффективными, убеждена она. Причем США пострадали меньше, чем другие страны.Однако опасения аналитиков усилились на фоне активной борьбы Федеральной резервной системы (ФРС) с ускоряющейся инфляцией. Регулятор резко сменил монетарную политику. Базовую ставку 21 сентября подняли третий раз подряд — до 3-3,25 процента. Это максимум с 2008-го."Ястребиное" решение ФРС чревато экономическим спадом в стране. Регулятор с началом пандемии начал неконтролируемо печатать доллары. Потом мягкая денежно-кредитная политика сменилась шоковым повышением ставок."Все это может привести к падению объемов промышленного производства и розничных продаж в Штатах. ВВП рискует уже в первой половине 2023-го показать нулевые темпы прироста", — говорит Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Как отмечают аналитики, проблемы в американской экономике копились годами. Многие иностранные эксперты считают, что страна так и не вышла из кризиса 2008-го. "По сути, все, что мы сейчас наблюдаем, — результат мер американских властей, которые просто "залили" страну деньгами. Плюс рекордная за 40 лет инфляция, снижение реальных доходов населения, рост ставок по ипотеке. И это притом что жилищные кредиты — двигатель любой экономики, особенно в США", — отмечает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Пострадают всеФРС будет и дальше поднимать процентные ставки, прогнозирует эксперт. "Это ставит крест на доступных кредитах для населения и бизнеса. В результате снижается потребительский спрос, что усилит рецессию", — поясняет он.Масла в огонь подольют высокие мировые цены на энергоресурсы, металлы, агросырье. Решить эти проблемы только ужесточением монетарной политики нельзя. Кроме того, в Соединенных Штатах давно говорят о сокращении затрат на социальный сектор — пособия по безработице, медицину, образование. Плюс наблюдается упадок транспортной и коммунальной инфраструктуры.О приближающейся рецессии в США говорят не первый день. Об этом еще в прошлом году предупреждала министр финансов Джанет Иеллен. Правда, тогда речь шла только об ускорении инфляции.Причем кардинальные меры регулятора аукнутся не только американцам, пишет The Atlantic."Глобальная экономика подошла к состоянию хаоса, и этот беспорядок усиливается. В последние месяцы ФРС США поднимает учетные ставки, дабы регулировать цены. Система не в силах укротить инфляцию внутри государства, но она сотворит трудности другого рода у нас и по всему миру", — предупреждают авторы издания.Жесткая монетарная политика ФРС вынуждает инвесторов покупать облигации за доллары. А это, в свою очередь, негативно влияет на другие денежные знаки: страны с обесценивающимися национальными валютами вступают в рецессию и не могут выплачивать госдолг. Как следствие — их центральные банки тоже поднимают процентные ставки. В результате это приводит к спаду. "Поскольку Соединенные Штаты потребляют почти 40 процентов мирового ВВП (то есть всех товаров и услуг, произведенных в мире за год), кризис в американской экономике запустит глобальную рецессию. И это уже начинается", — подчеркивает Сидоров.Между тем стремительно увеличивается государственный долг США. Он уже преодолел рекордную отметку в 31 триллион долларов. В основном это внутренние обязательства.Пока американская экономика — крупнейшая в мире, а доллар — резервная валюта, бояться нечего, говорят аналитики. Другое дело, что стоимость обслуживания долга растет. К 2029 году она должна составить 8,1 триллиона долларов. Впрочем, выход пока нашли: Джо Байден уже запланировал сокращение бюджетных расходов."Даже если наступит долговой кризис, как было, например, в периферийных странах Европы в 2014-м, инвесторы станут активно скупать государственные облигации США. Тем самым поддержат спрос на них, как и на американскую валюту. Доллар продолжит укрепляться в ближайшие месяцы. До конца года он может не только оказаться в диапазоне 70-75 рублей, но и подняться выше — к 78-80", — считает Георгий Свирин.Как показывает практика, мировые инвесторы в кризис вкладываются в доллар, от которого мало кто способен быстро отказаться — слишком все завязаны на экономику США. На американскую валюту приходится 41 процент международных расчетов, на евро — 35,5. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов — 6,45.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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