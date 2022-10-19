https://sputnik-georgia.ru/20221019/chuvstvuyu-otvetstvennost-glava-sluzhby-okhrany-okruzhayuschey-sredy-tbilisi-ushel-v-otstavku-271462029.html

"Ощущаю ответственность" – глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси уволился

"Ощущаю ответственность" – глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси уволился

При этом Гигашвили отметил, что готов продолжить сотрудничество со следствием 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T13:00+0400

2022-10-19T13:00+0400

2022-10-19T13:31+0400

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парк ваке

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Начальник службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили подал отставку из-за трагедии в парке Ваке.Полиция накануне задержала девять человек по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси. По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили.При этом Гигашвили отметил, что готов продолжить сотрудничество со следствием."Буду сотрудничать со следствием, чтобы была установлена правда, что реально произошло в день трагедии, и чтобы на все существующие в обществе вопросы были даны ответы", – отметил Гигашвили.Ранее замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили заявил, что число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси может увеличиться.На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой, прикоснувшийся к воде работающего фонтана, получал бы удар током.Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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