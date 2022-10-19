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https://sputnik-georgia.ru/20221019/drevnie-grobnitsy-obnaruzheny-na-territorii-minkulta-v-tbilisi---foto-271460597.html
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО
О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище 19.10.2022, Sputnik Грузия
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2022-10-19T12:51+0400
тбилиси
тея цулукиани
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Останки из древних гробниц, обнаруженных в ходе реконструкции здания министерства культуры в Тбилиси, переданы Государственному пантеону армянских писателей и общественных деятелей Хожеванки, говорится в сообщении ведомства.В ходе реконструкционных работ на территории министерства 18 октября под гаражом здания были найдены две гробницы, после чего в ведомстве приняли решение немедленно остановить рабочий процесс и пригласить на место археологов Агентства по охране культурного наследия.О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище. В целом археологи обнаружили пять останков. Два из них идентифицированы благодаря сохранившимся надписям на надгробиях. Как видно из эпитафии, одна могила принадлежит священнику армянского храма Оганезу Тер-Погосяну, а другая – его супруге.С обнаруженными могилами на месте ознакомились министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян, глава армянской общины Грузии Ван Байбурти и глава Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви архимандрит Киракос Давтиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, тея цулукиани, грузия, культура, новости, археология, армения, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
тбилиси, тея цулукиани, грузия, культура, новости, археология, армения, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО

12:46 19.10.2022 (обновлено: 12:51 19.10.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Останки из древних гробниц, обнаруженных в ходе реконструкции здания министерства культуры в Тбилиси, переданы Государственному пантеону армянских писателей и общественных деятелей Хожеванки, говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В ходе реконструкционных работ на территории министерства 18 октября под гаражом здания были найдены две гробницы, после чего в ведомстве приняли решение немедленно остановить рабочий процесс и пригласить на место археологов Агентства по охране культурного наследия.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В целом археологи обнаружили пять останков. Два из них идентифицированы благодаря сохранившимся надписям на надгробиях.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Как видно из эпитафии, одна могила принадлежит священнику армянского храма Оганезу Тер-Погосяну, а другая – его супруге.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2022
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
С обнаруженными могилами на месте ознакомились министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян, глава армянской общины Грузии Ван Байбурти и глава Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви архимандрит Киракос Давтиани.
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