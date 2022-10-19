Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО
12:46 19.10.2022 (обновлено: 12:51 19.10.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Останки из древних гробниц, обнаруженных в ходе реконструкции здания министерства культуры в Тбилиси, переданы Государственному пантеону армянских писателей и общественных деятелей Хожеванки, говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В ходе реконструкционных работ на территории министерства 18 октября под гаражом здания были найдены две гробницы, после чего в ведомстве приняли решение немедленно остановить рабочий процесс и пригласить на место археологов Агентства по охране культурного наследия.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В целом археологи обнаружили пять останков. Два из них идентифицированы благодаря сохранившимся надписям на надгробиях.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Как видно из эпитафии, одна могила принадлежит священнику армянского храма Оганезу Тер-Погосяну, а другая – его супруге.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДревние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
С обнаруженными могилами на месте ознакомились министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян, глава армянской общины Грузии Ван Байбурти и глава Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви архимандрит Киракос Давтиани.