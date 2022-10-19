https://sputnik-georgia.ru/20221019/drevnie-grobnitsy-obnaruzheny-na-territorii-minkulta-v-tbilisi---foto-271460597.html

Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО

Древние гробницы обнаружены на территории Минкульта в Тбилиси – ФОТО

О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T12:46+0400

2022-10-19T12:46+0400

2022-10-19T12:51+0400

тбилиси

тея цулукиани

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Останки из древних гробниц, обнаруженных в ходе реконструкции здания министерства культуры в Тбилиси, переданы Государственному пантеону армянских писателей и общественных деятелей Хожеванки, говорится в сообщении ведомства.В ходе реконструкционных работ на территории министерства 18 октября под гаражом здания были найдены две гробницы, после чего в ведомстве приняли решение немедленно остановить рабочий процесс и пригласить на место археологов Агентства по охране культурного наследия.О находке срочно сообщили армянской общине, поскольку известно, что в прошлом в этом районе была расположена армянская церковь и армянское кладбище. В целом археологи обнаружили пять останков. Два из них идентифицированы благодаря сохранившимся надписям на надгробиях. Как видно из эпитафии, одна могила принадлежит священнику армянского храма Оганезу Тер-Погосяну, а другая – его супруге.С обнаруженными могилами на месте ознакомились министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян, глава армянской общины Грузии Ван Байбурти и глава Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви архимандрит Киракос Давтиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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