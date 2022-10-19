https://sputnik-georgia.ru/20221019/glava-natsbanka-gruzii-poluchil-nagradu-global-finance-271446337.html

Глава Нацбанка Грузии получил награду Global Finance

Глава Нацбанка Грузии получил награду Global Finance

Осуществленные Национальным банком Грузии реформы снова получили международное признание, заявил глава регулятора 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T07:32+0400

2022-10-19T07:32+0400

2022-10-19T07:32+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

коба гвенетадзе

global finance

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Президент Национального банка Грузии в пятый раз подряд удостоился награды в номинации лучший банкир центрального банка по версии международного финансового издания Global Finance. По его словам, Global Finance пользуется высокой репутацией в финансовом секторе и для него эта награда большая честь.Всего Global Finance оценивал 96 руководителей центробанков и только 21 получили высокие оценки.Вместе с Гвенетадзе награды лучшего банкира удостоились главы центральных банков Швеции, Китая, Бразилии, Новой Зеландии, Израиля и других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, global finance