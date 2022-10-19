https://sputnik-georgia.ru/20221019/glava-natsbanka-gruzii-poluchil-nagradu-global-finance-271446337.html
Глава Нацбанка Грузии получил награду Global Finance
Глава Нацбанка Грузии получил награду Global Finance
Осуществленные Национальным банком Грузии реформы снова получили международное признание, заявил глава регулятора 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T07:32+0400
2022-10-19T07:32+0400
2022-10-19T07:32+0400
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экономика
новости
национальный банк грузии
коба гвенетадзе
global finance
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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Президент Национального банка Грузии в пятый раз подряд удостоился награды в номинации лучший банкир центрального банка по версии международного финансового издания Global Finance. По его словам, Global Finance пользуется высокой репутацией в финансовом секторе и для него эта награда большая честь.Всего Global Finance оценивал 96 руководителей центробанков и только 21 получили высокие оценки.Вместе с Гвенетадзе награды лучшего банкира удостоились главы центральных банков Швеции, Китая, Бразилии, Новой Зеландии, Израиля и других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, global finance
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, global finance
Глава Нацбанка Грузии получил награду Global Finance
Осуществленные Национальным банком Грузии реформы снова получили международное признание, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Президент Национального банка Грузии в пятый раз подряд удостоился награды в номинации лучший банкир центрального банка по версии международного финансового издания Global Finance.
"Осуществленные Национальным банком Грузии реформы снова получили международное признание. Действия Национального банка ориентированы на долгосрочную и устойчивую макроэкономическую стабильность и благополучие населения", – сказал Гвенетадзе после церемонии награждения в Вашингтоне.
По его словам, Global Finance пользуется высокой репутацией в финансовом секторе и для него эта награда большая честь.
Всего Global Finance оценивал 96 руководителей центробанков и только 21 получили высокие оценки.
Вместе с Гвенетадзе награды лучшего банкира удостоились главы центральных банков Швеции, Китая, Бразилии, Новой Зеландии, Израиля и других стран.