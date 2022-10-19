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"Граждане" представят парламенту Грузии всех претендентов на пост омбудсмена
"Граждане" представят парламенту Грузии всех претендентов на пост омбудсмена
Возможность высказаться будет у всех 19 кандидатов на пост народного защитника 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T15:38+0400
2022-10-19T15:38+0400
2022-10-19T15:38+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Политическая группа "Граждане" представит парламенту Грузии всех 19 кандидатов, которые претендуют на пост народного защитника страны, сообщил оппозиционный депутат, вице-спикер Леван Иоселиани журналистам.Процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена стартовал в парламенте Грузии 15 сентября и завершился 29 сентября. Желание стать омбудсменом выразили 19 человек.Мы должны дать всем возможность представить собственное мнение и бороться за пост Народного защитника, отметил Иоселиани."Отношение, что кому-то кто-то нравится и кому-то кто-то не нравится должно завершиться", – подчеркнул вице-спикер.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта
грузия, политика, новости, грузинская мечта
"Граждане" представят парламенту Грузии всех претендентов на пост омбудсмена
Возможность высказаться будет у всех 19 кандидатов на пост народного защитника
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Политическая группа "Граждане" представит парламенту Грузии всех 19 кандидатов, которые претендуют на пост народного защитника страны, сообщил оппозиционный депутат, вице-спикер Леван Иоселиани журналистам.
Процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена стартовал в парламенте Грузии 15 сентября и завершился 29 сентября. Желание стать омбудсменом выразили 19 человек.
"Мы приняли решение представить всех 19 кандидатов. Это позволяет регламент парламента и приказ председателя парламента. Мы представим всех кандидатов без исключения, всех заслушают в парламенте, и на голосование будут вынесены имена и фамилии всех. Голосование открытое – процесс будет максимально прозрачным", – заявил Иоселиани.
Мы должны дать всем возможность представить собственное мнение и бороться за пост Народного защитника, отметил Иоселиани.
"Отношение, что кому-то кто-то нравится и кому-то кто-то не нравится должно завершиться", – подчеркнул вице-спикер.
Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.
Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.
Права омбудсмена
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.