https://sputnik-georgia.ru/20221019/grazhdane-predstavyat-parlamentu-gruzii-vsekh-pretendentov-na-post-ombudsmena-271468379.html

"Граждане" представят парламенту Грузии всех претендентов на пост омбудсмена

"Граждане" представят парламенту Грузии всех претендентов на пост омбудсмена

Возможность высказаться будет у всех 19 кандидатов на пост народного защитника 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T15:38+0400

2022-10-19T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Политическая группа "Граждане" представит парламенту Грузии всех 19 кандидатов, которые претендуют на пост народного защитника страны, сообщил оппозиционный депутат, вице-спикер Леван Иоселиани журналистам.Процесс отбора кандидатов на пост омбудсмена стартовал в парламенте Грузии 15 сентября и завершился 29 сентября. Желание стать омбудсменом выразили 19 человек.Мы должны дать всем возможность представить собственное мнение и бороться за пост Народного защитника, отметил Иоселиани."Отношение, что кому-то кто-то нравится и кому-то кто-то не нравится должно завершиться", – подчеркнул вице-спикер.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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