https://sputnik-georgia.ru/20221019/gruzinskiy-tyazheloatlet-zavoeval-zoloto-na-chempionate-evropy-v-albanii-271479832.html

Грузинский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Европы в Албании

Грузинский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Европы в Албании

По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T18:31+0400

2022-10-19T18:31+0400

2022-10-19T18:49+0400

спорт

грузия

новости

албания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251369629_0:89:2201:1327_1920x0_80_0_0_df2af70aa3e0b0d854681e753d551056.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Кахи Асанидзе принес сборной Грузии золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей U-23 в Албании.Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дюрес 16-25 октября.По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг. Грузинский тяжелоатлет завоевал малую серебряную медаль в рывке, подняв штангу весом 146 кг. Удачными оказались все три попытки - 141/144/146 кг. Во втором упражнении - толчке - Асанидзе покорилась штанга весом 176 кг.Что касается второго грузинского тяжелоатлета Арчила Малакмадзе, то он в рывке взял вес в 135 кг, но после этого снялся с соревнований из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

албания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, албания