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Грузинский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Европы в Албании
Грузинский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Европы в Албании
По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Кахи Асанидзе принес сборной Грузии золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей U-23 в Албании.Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дюрес 16-25 октября.По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг. Грузинский тяжелоатлет завоевал малую серебряную медаль в рывке, подняв штангу весом 146 кг. Удачными оказались все три попытки - 141/144/146 кг. Во втором упражнении - толчке - Асанидзе покорилась штанга весом 176 кг.Что касается второго грузинского тяжелоатлета Арчила Малакмадзе, то он в рывке взял вес в 135 кг, но после этого снялся с соревнований из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, албания
Грузинский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Европы в Албании
18:31 19.10.2022 (обновлено: 18:49 19.10.2022)
По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Кахи Асанидзе принес сборной Грузии золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей U-23 в Албании.
Чемпионат Европы U20 и U23 проводится в албанском городе Дюрес 16-25 октября.
По сумме двоеборья результат Асанидзе 322 кг. Грузинский тяжелоатлет завоевал малую серебряную медаль в рывке, подняв штангу весом 146 кг. Удачными оказались все три попытки - 141/144/146 кг. Во втором упражнении - толчке - Асанидзе покорилась штанга весом 176 кг.
Что касается второго грузинского тяжелоатлета Арчила Малакмадзе, то он в рывке взял вес в 135 кг, но после этого снялся с соревнований из-за травмы.