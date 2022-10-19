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Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21

Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21

По решению УЕФА, 24-й чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в двух странах – Грузии и Румынии 19.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Подготовка к чемпионату Европы среди юношей до 21 года идет активно, заявил президент федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, находясь в Бухаресте на жеребьевке финального этапа.По решению УЕФА, 24-й чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в двух странах. Лучшие молодые игроки Европы приедут в Грузию и Румынию. Такое решение руководящий орган европейского футбола принял на заседании исполкома 3 декабря 2020 года.По словам Кобиашвили, в рамках ЧЕ в Грузию приедут молодые звезды из ведущих европейских команд, что также будет способствовать популяризации футбола.Что касается соперников сборной Грузии, то хозяева турнира попали в группу А со сборными Португалии, Голландии и Бельгии.Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет на стадионе в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Групповые матчи пройдут на четырех стадионах – в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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