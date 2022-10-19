https://sputnik-georgia.ru/20221019/gruziya-zarabotala-na-turizme-25-milliarda-dollarov-novaya-statistika-271448372.html
Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика
Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика
Доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T09:01+0400
2022-10-19T09:01+0400
2022-10-19T09:01+0400
грузия
туризм
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/10/269503109_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1d1d0de858be34de5de0330238bb23c6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 190,7%. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В сентябре 2022 года доход от туризма составил 375,6 миллиона долларов, что на 132% выше показателя за прошлый год и на 17,9% больше, чем в сентябре 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за девять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 563,4 миллиона долларов.При этом в сентябре больше всего потратили граждане России (95,5 миллиона долларов), граждане ЕС (44,7 миллиона долларов) и граждане Турции (35,8 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло на 199,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 миллиона.Грузия за девять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 53,8%.Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/10/269503109_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e1d87cb793ae10a66dd2e89975fb48f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика
Доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 190,7%. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В сентябре 2022 года доход от туризма составил 375,6 миллиона долларов, что на 132% выше показателя за прошлый год и на 17,9% больше, чем в сентябре 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за девять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 563,4 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии в январе-сентябре 2022 года
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
563,4
780 339
Евросоюз
260,7
213 093
Турция
235,4
543 464
Беларусь
210,8
108 858
Украина
202,6
127 721
При этом в сентябре больше всего потратили граждане России (95,5 миллиона долларов), граждане ЕС (44,7 миллиона долларов) и граждане Турции (35,8 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло на 199,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 миллиона.
Грузия за девять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 53,8%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года
Страна
Кол-во визитов, тысяч
Рост,%
Россия
780,3
449,7%
Турция
543,5
141,0%
Армения
521,7
385,6%
Израиль
155,4
137,7%
Украина
127,7
11,5%
Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.