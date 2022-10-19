https://sputnik-georgia.ru/20221019/gruziya-zarabotala-na-turizme-25-milliarda-dollarov-novaya-statistika-271448372.html

Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика

Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика

Доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T09:01+0400

2022-10-19T09:01+0400

2022-10-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 190,7%. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В сентябре 2022 года доход от туризма составил 375,6 миллиона долларов, что на 132% выше показателя за прошлый год и на 17,9% больше, чем в сентябре 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за девять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 563,4 миллиона долларов.При этом в сентябре больше всего потратили граждане России (95,5 миллиона долларов), граждане ЕС (44,7 миллиона долларов) и граждане Турции (35,8 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло на 199,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 миллиона.Грузия за девять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 53,8%.Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии