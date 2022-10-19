https://sputnik-georgia.ru/20221019/igra-s-ognem-amerikanskie-uchenye-sozdali-smertelnyy-variant-koronavirusa-271451811.html

Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса

Игра с огнем. Американские ученые создали смертельный вариант коронавируса

В Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета к исходному "уханьскому" штамму SARS-CoV-2 присоединили шиповидный белок от... 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T18:00+0400

2022-10-19T18:00+0400

2022-10-19T18:00+0400

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Разработку финансировало американское правительство в рамках программы расширенного исследования потенциального пандемического патогена (ePPP), пишет автор РИА Новости Владислав Стрекопытов.Обратный эффектЭксперименты с патогенами, представляющими потенциальную угрозу для человека, нужны, чтобы заранее подготовиться к будущим вспышкам. Но подобные проекты сами создают риск новой пандемии, как и было, судя по всему, с COVID-19. Многие ученые и общественные деятели призывают закрыть биолаборатории, в которых занимаются опасными патогенами, но за последние два года в мире появилось более 40 таких научных объектов — в основном в Азии. В США действуют 13 биолабораторий с четвертым, наивысшим уровнем биобезопасности. Одна из них — в Бостонском университете, где разработали смертельный гибрид.Бостонская химераВ биологии "химерными" называют организмы, состоящие из генетически разнородных частей. Бостонские ученые создавали не существующие в природе варианты коронавируса и исследовали их влияние на клетки легких человека. Особое внимание уделяли гибридам, по патогенности превосходящим все известные на сегодняшний день штаммы. Результаты опубликовали на сервере препринтов bioRxiv.org.Считается, что мутации в шиповидном (S) белке, который коронавирус использует для проникновения в клетки человека, определяют трансмиссивность вируса. У "омикрона" десятки таких изменений, и этим объясняется его высокая заразность и способность уклоняться от вакцин. Однако данных о том, что мутации в S-белке делают вирус более смертоносным, до сих пор не было.Тем не менее именно такой вариант получили ученые, добавив к исходному SARS-CoV-2 из Уханя ген, кодирующий шиповидный белок "омикрона". Восемь из десяти мышей, зараженных химерным вариантом, погибли. В контрольной группе, где инфицировали обычным "омикроном", все выжили.Скорее всего, для людей он будет менее смертоносным, чем для мышей, но очевидно, что патогенный потенциал SARS-CoV-2 еще не исчерпан. В любой момент может появиться более опасный вариант.Опасное усилениеПодобные генетические манипуляции называют "экспериментами по усилению функций". Многие биологи считают их игрой с огнем и требуют запретить.Такие разработки обычно являются закрытыми и не проходят предписываемую законом предварительную оценку соотношения рисков и пользы, подчеркнул ученый.Опыты в Уханьском институте вирусологии также проводили в рамках американской программы ePPP, а деньги шли через НКО EcoHealth Alliance со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Кстати, недавно этой организации выделили 650 тысяч долларов для изучения "потенциала коронавируса летучих мышей в Мьянме, Лаосе и Вьетнаме". Так что район новой вспышки, похоже, уже определен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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